開戰！曹興誠任罷免領銜人　徐巧芯：不會讓「背骨仔」得償所願

▲徐巧芯細數曹興誠「背骨」事蹟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮持續發燒，今（10日）再度有12個民團親自向中選會遞交第一階段罷免連署書，備受關注的是聯電創辦人曹興誠親自擔任「剷除黑芯」罷免國民黨立委徐巧芯領銜人。徐巧芯對此表示「啼笑皆非！」她說，曹興誠哪裡有利益就往哪裡去，過去一下說要搞統一公投，一下喊帥氣大捐新臺幣30億元、又說要慢慢來，被這樣背棄台灣的「背骨仔」領銜惡罷，是她的光榮，一定繼續戰鬥，不會讓這種對中華民國立場不堅定的小人得償所願。

徐巧芯表示，曹興誠近年來常常利用「反共」之名抹紅他人，甚至說中華民國已經亡國了，自己身為一個中華民國的國民，完全不能接受他的說法，「因為我不像曹興誠，對國族的認同反覆無常，哪裡有利益就往哪裡去。」

徐巧芯強調，曹興誠過去一下說要搞「統一公投」，還被陳水扁政府時代的陸委會嗆「附和中共說法」；現在一轉頭又聲稱自己「反共」；一下是中華民國人、一下為了逃稅成為新加坡人、賺不到紅錢才回台灣，中間爽爽搞個雙重國籍，而她，從小到大只有一本護照、一個身分證字號，才是真正愛台灣的中華民國國民。

徐巧芯也指出，曹興誠一下說大手筆要帥氣大捐新臺幣30億元、一下又說要慢慢來，這種超級多次「反起反倒」的人，在台灣竟然會有人信？甚至曾經以「外國人」身份違規幫陳時中初選，然後就選輸了。

徐巧芯提到，上次謝國樑市長罷免案，曹興誠還造謠謝國樑市長是「賣台內奸」，胡扯「今天如果讓謝國樑繼續當市長，我們要小心，如果解放軍進犯台灣，搞不好謝國樑就迎解放軍，第1個登陸基隆，這樣可不可怕？」簡直胡扯一通，結果謝國樑反惡罷成功了，滿意度還飆高到50%，真是謝謝曹興誠大力相助！「所以我相信，這次他領銜要罷免我，也是一樣的結局，累積三連敗。」

徐巧芯說，曹興誠董事長也曾稱要花六億，訓練三百萬名「黑熊勇士」，她想請問這三百萬名黑熊勇士在哪裡？無論颱風、地震，都沒有看到什麼黑熊勇士對台灣有實際的作為，代表曹董事長說話一向都是誇大其詞，說一百分只做一分。

徐巧芯認為，被這樣背棄台灣的「背骨仔」領銜惡罷是一種光榮，會繼續戰鬥，不會讓這種對中華民國立場不堅定的小人得償所願。她也說，相信選民的眼睛是雪亮的，信義南松山的選民會堅定地站出來反對罷免、反對曹興誠，讓曹興誠知道什麼才是「真正的民意」。

