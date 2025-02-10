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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免時代下半年迎重頭戲　藍綠罷免一階達標名單總整理

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台罷免團體於10日再遞件。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院衝突不斷，從國會改革一路到財劃法、憲訴法、選罷法、總預算案，朝野對立未有緩解反而更加激烈，面對政局亂象，民進黨團總召柯建銘拋出罷免，民意沸騰下，至今已有31名藍委罷免案第一階段達標，而國民黨則決定「以罷制罷」，目前也遞出13名綠委第一階段的罷免提案。中選會收到第一階段提議書後，應於25天內公布查對結果，罷免團體皆須在60天內完成第二階段連署，中選會收到後則要在40天內公布審查結果，成案後60天內舉行投票，而目前各罷免團體皆在2月初遞件第一階段，因此投票的重頭戲應落在8、9月。

回顧立法院去年一整年，先是攸關國會改革的立法院職權修法爆發嚴重爭議，政院還提出覆議與釋憲，國會改革多數條文被憲法法庭判決違憲，而立院審議期間還引來「青鳥」包圍立院抗爭，朝野對峙讓藍白攻勢變得更急更猛，接著推出一連串爭議法案，在財劃法上出現「三分珍」、選罷法上出現「一分瑩」，最後總預算案的審查，藍白大砍總預算，也引發民怨。

面對藍白亂政毫無見好跡象，柯建銘喊出要罷免國民黨41名區域立委，盼能扭轉朝小野大困境，藍營也隨即應戰，「以罷制罷」，全台罷免遍地開花。針對藍委的罷免案，目前共有31人完成第一階段提議，包括李彥秀、王鴻微、葉元之、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣、丁學忠、黃建賓、傅崐萁。

▲▼遭鎖定31藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

▲遭鎖定藍委罷免名單，點圖放大。（圖／記者郭運興製表）

至於罷免綠委的共13名第一階段達標，包括吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、伍麗華、陳瑩。不過，罷免吳沛憶一案備補領銜人因設籍時間不符資格，提案遭中選會「不予受理」。

▲▼遭鎖定13綠委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

▲遭鎖定綠委罷免名單，點圖放大。（圖／記者郭運興製圖）

中選會日前表示，選罷法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，而依據原選罷法，明定公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。

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罷免立法院柯建銘民進黨國民黨

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