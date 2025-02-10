大罷免時代下半年迎重頭戲　藍綠罷免一階達標名單總整理

▲全台罷免團體於10日再遞件。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院衝突不斷，從國會改革一路到財劃法、憲訴法、選罷法、總預算案，朝野對立未有緩解反而更加激烈，面對政局亂象，民進黨團總召柯建銘拋出罷免，民意沸騰下，至今已有31名藍委罷免案第一階段達標，而國民黨則決定「以罷制罷」，目前也遞出13名綠委第一階段的罷免提案。中選會收到第一階段提議書後，應於25天內公布查對結果，罷免團體皆須在60天內完成第二階段連署，中選會收到後則要在40天內公布審查結果，成案後60天內舉行投票，而目前各罷免團體皆在2月初遞件第一階段，因此投票的重頭戲應落在8、9月。

回顧立法院去年一整年，先是攸關國會改革的立法院職權修法爆發嚴重爭議，政院還提出覆議與釋憲，國會改革多數條文被憲法法庭判決違憲，而立院審議期間還引來「青鳥」包圍立院抗爭，朝野對峙讓藍白攻勢變得更急更猛，接著推出一連串爭議法案，在財劃法上出現「三分珍」、選罷法上出現「一分瑩」，最後總預算案的審查，藍白大砍總預算，也引發民怨。

面對藍白亂政毫無見好跡象，柯建銘喊出要罷免國民黨41名區域立委，盼能扭轉朝小野大困境，藍營也隨即應戰，「以罷制罷」，全台罷免遍地開花。針對藍委的罷免案，目前共有31人完成第一階段提議，包括李彥秀、王鴻微、葉元之、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣、丁學忠、黃建賓、傅崐萁。

▲遭鎖定藍委罷免名單，點圖放大。（圖／記者郭運興製表）

至於罷免綠委的共13名第一階段達標，包括吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、伍麗華、陳瑩。不過，罷免吳沛憶一案備補領銜人因設籍時間不符資格，提案遭中選會「不予受理」。

▲遭鎖定綠委罷免名單，點圖放大。（圖／記者郭運興製圖）

中選會日前表示，選罷法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，而依據原選罷法，明定公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。