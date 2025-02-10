李彥秀為豪宅爭議落淚　高嘉瑜點最大問題：該哭的是買房辛苦的年輕人

▲李彥秀為美國豪宅爭議落淚。（圖／截圖自CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜近日緊咬國民黨立委李彥秀於美國的豪宅爭議，爆料李沒有如實申報，更在美國有10多筆住址紀錄，質疑可能從事多起買賣。李彥秀今（10日）受訪時談及此事，忍不住落淚，認為此事已影響家人。對此，高嘉瑜表示，一再說謊、沒有誠實申報才是最大問題，到底有多少沒申報的海外資產？該哭的是在台灣連買一棟房子都很辛苦的年輕人。

高嘉瑜表示，說謊的人破綻會露出越來越多，李彥秀一再說謊、沒有誠實申報才是最大的問題！李彥秀對不起的是內湖南港的選民、台灣的納税人，而不是老公小孩。

高嘉瑜表示，李彥秀在加州買豪宅、當包租婆，讓老公、小孩享受加州陽光、豪宅，自己卻在台灣當裸官，對不起的是台灣的選民。

高嘉瑜質疑，李彥秀今天所有的問題都出在自己身上，從第1次到第19次財產申報都有問題、海外資產交代不清、美國包租婆沒有申報、還有李彥秀美國加州爾灣豪宅門口的賓士車，到底有多少沒申報的海外資產？

最後，高嘉瑜強調，該哭的是在台灣連買一棟房子都很辛苦的年輕人，而不是為了旅遊散心就到中國三亞買豪宅的李彥秀。

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▼前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者陳家豪攝）