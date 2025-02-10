基隆看守所衛浴環境改善　慈濟善舉捐贈實踐濟世精神

▲基隆看守所衛浴環境大升級，溫瑞祥所長感謝慈濟無私奉獻。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆看守所自1951年啟用以來，建築設施雖逐步更新，但仍未臻完善。所長溫瑞祥上任後，積極推動改善，在慈濟林幸惠師姐的協助下，成功促成同仁盥洗室的修建工程。10日於該所會議室舉辦捐贈典禮，慈濟四位師兄姐及所內同仁共同見證，所長溫瑞祥並致贈感謝狀。典禮後，眾人參觀了修繕後的衛浴環境，總經費達50萬400餘元。

此次盥洗室修建由慈濟師兄姐與看守所總務科同仁共同規劃，特別感謝閻沛林、高大正師兄不畏風雨，緊盯施工進度。經過一個月的改造，衛浴環境煥然一新，明亮整潔，大幅提升了同仁的生活品質，獲得一致好評。

▲慈濟四位師兄姐及所內同仁共同見證，所長溫瑞祥（右）致贈感謝狀。



慈濟師兄姐在捐贈時表示，「公務資源有限，社會資源無窮」，期望透過此次善舉，播下「善」的種子，讓矯正同仁在執行業務時，能發揮大愛精神，幫助收容人面對生命困境，並培養知福、感恩的心。

基隆看守所溫瑞祥所長致詞時，特別感謝慈濟林惠玲、歐陽昌倩、謝碧玲、閻沛林、高杉政、王董木榮、江智超、賴精一等師兄姐的無私奉獻，並強調這份愛與善的循環，實踐了濟世助人的精神。