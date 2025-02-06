快開學孩子EMO了！　中醫師4招讓「開學症候群」退散

▲要開學了，但孩子們個個憂鬱，中醫師就提供家長一表格，改善「開學症候群」表格。（圖／台中慈濟醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

下周就要開學，但不少孩子還沉浸在長假歡樂中，一想到下周開學就忍不住EMO(憂鬱)啦。台中慈濟醫院中醫部醫師梁雅淳提醒家長，孩子若抱怨早上起床後感覺很累，食慾不好、失眠，整個人顯得疲倦，精神不集中，這些都是開學症候群，要解決這些狀況最好的方式，最有效的改善方式就是「充足的睡眠」，另外也可從調整飲食著手。

梁雅淳指出，「開學症候群」不是正式的診斷，常發生在長假結束、開學前後，孩子們對學校生活適應不良的狀況。從中醫角度分析，會認為開學症候群大多是因為假期作息、飲食不正常導致的氣血不足、脾胃虛弱，及開學後學業、家庭等壓力造成肝氣鬱結、陰陽失調等問題造成。

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▲梁雅淳表示，孩子若抱怨早上起床後感覺很累，食慾不好、失眠，整個人顯得疲倦，精神不集中，這些都是開學症候群。（圖／慈濟醫院提供）



梁雅淳提到，中醫對開學症候群不同原因造成的症狀，有不同的相應處理方式。例如：放假期間作息不規律、睡眠不足導致的疲倦、無力、注意力不集中等氣血虛弱症狀，可以透過人參、黃耆、當歸等中藥補充氣血，提高身體的能量和免疫力。

梁雅淳表示，如果是假期期間飲食不規律偏好零食或油膩食物，造成脾胃負擔，出現消化不良、食慾不振，脾胃虛弱，則可選擇如四神湯等容易消化且富含營養的食物，有助健脾和胃，提升身體消化吸收能力，幫助精力恢復。

部分孩子是在開學前後，感受到作息改變、新科目學習、同學社交調適與家庭壓力，導致焦慮、煩躁等情緒波動，甚至嚴重到頭痛、失眠。梁雅淳則認為，除了自我情緒調整，也可飲用適量的玫瑰茶幫助疏解肝氣。