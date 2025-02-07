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新北水利局補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水品質

▲新北市補助1848萬元 改善坪林106戶居民用水。（圖／新北市水利局提供）

▲坪林里新設儲水桶，提供民眾用水。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區高山環繞風光秀麗，以茶聞名，因地處高地使得當地自來水管線鋪設緩慢，居民大多引取山泉水做為民生用水，但因溪流水源在夏季枯水期容易乾涸出現供水不穩的問題，為改善當地用水品質，新北市水利局2024年度補助坪林區公所1,848萬元，進行鑿井工程8處及地面水改善工程1處，已在農曆年前完工，共計106戶居民受益。

水利局長宋德仁表示，坪林自來水管線佈設比率偏低，乃受限於地勢高、位置偏遠及人口分散，為了改善夏季枯水期水源枯竭影響民生用水問題，水利局及區公所、里長以另覓水源及鑿井方式，在坪林區石（石曹）里、水德里、粗窟里、大林里、漁光里、上德里、坪林里等7個里，共完成8件鑿井工程及1件地面水改善工程，鋪設9,210公尺HDPE管線及新設儲水桶19個，並改善既有儲水設備，使各里的簡水系統更為完善。

▲新北市補助1848萬元 改善坪林106戶居民用水。（圖／新北市水利局提供）

▲大林里改善既有儲水設施，民眾取水更便利。

坪林區大林里李秋勝里長表示，夏季枯水期容易缺水造成民眾生活很不方便，坪林地區陸續以鑿井方式開發新的水源，目前為止成效非常好，里民們一致肯定，在溪水水源缺乏時井水一打就有，非常棒，水井設備跟管線都設計很好。他說「我們居民在平日的維護作業也便利許多，非常謝謝水利局理解地方需求給予我們協助」。

宋德仁補充，新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，為了改善因各種環境因素仍無自來水地區居民用水問題，市府每年均編列5,000萬元的經費，加上第一線區公所及地方里長深諳地方需求因地制宜的建議，共同致力於簡易自來水系統的佈建，力求不同環境下的市民們都能在生活用水方面得到相對應的照顧。

▲新北市補助1848萬元 改善坪林106戶居民用水。（圖／新北市水利局提供）

▲粗窟里新設儲水桶，提供民眾用水。

▲新北市補助1848萬元 改善坪林106戶居民用水。（圖／新北市水利局提供）

▲大林里鑿井工程施工作業中。

▲新北市補助1848萬元 改善坪林106戶居民用水。（圖／新北市水利局提供）

▲大林里新鑿水井工程完工，彌補夏季溪流水源不足情形，供水更穩定。

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