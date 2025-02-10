賴清德送韓國瑜「紅花響杯五入禮盒」有深意　五院一樣大一樣重要

記者陶本和／台北報導

總統賴清德今（10）下午行使憲法第44條賦予職權，召集五院院長會商國政，期盼促進院際協調與合作。他在禮品的準備上，特別準備了「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，分別送給五院院長；另也準備「花開富貴相輔相成」紅花響杯二入禮盒，送給五院的其他代表。據了解，其禮物深意，象徵家和萬事興，五入響杯缺一不可，有「五權分立、五院合作、五院團結」的期待，凸顯每個杯子都一樣大、一樣深、一樣重要。

▲總統與五院國政會商，賴清德總統贈5院院長「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒。（圖／總統府直播）



事實上，在立法院長韓國瑜上回擔任總統特使，赴美參加美國總統川普的就職典禮時，賴清德就準備了有特別意象的禮品，好比暖暖包，就象徵帶著台灣的熱情前往美國；而保溫瓶則是將朝野合作的溫暖，保溫帶回去，有暗喻「團結」之意。

▼立法院長韓國瑜出席五院國政會商。（圖／總統府直播）



至於這一次韓國瑜再次入府，賴清德在禮物的準備上也有意涵。他這次準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給蒞府五院院長；另外則準備「花開富貴相輔相成」紅花響杯二入禮盒，送給五院其他代表。

首先，「紅花響杯禮盒」是五入一組，缺一個都成不了「花開富貴、五福臨門」禮盒。賴清德希望以此來象徵「家和萬事興」，五入響杯缺一不可，希望朝野政黨對內競爭、對外團結的期盼。

此外，賴清德也透過此一禮盒，傳達「五權分立、五院合作、五院團結」的期待，他要特別強調，每個杯子都一樣大、一樣深、一樣重要。

至於送給五院其他代表的「二入響杯」，賴清德是希望勉勵大家相互輔佐，增進雙向溝通，正副院長間也彼此協力合作，讓院務順利推動。

最後，賴清德在贈禮的順序安排上，如同座位安排、發言順序，都是依照《憲法》第五章到第九章的章名來安排，依序為：行政、立法、司法、考試與監察。賴清德希望以憲法為主要架構，凸顯他堅持合於憲法、守護民主憲政的精神與原則。

▼總統與五院國政會商大合照。（圖／總統府直播）

