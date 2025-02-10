韓國瑜將出席院際協商　苦苓給4建言：是非功過在此一舉

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（10日）邀請五院院長共商國事，立法院長韓國瑜也將出席，但國民黨憂心恐怕是場5打1的「鴻門宴」。對此，作家苦苓給韓國瑜4項建言，他希望韓國瑜能對憲訴法修正懸崖勒馬、並且協調恢復監察院、行政院等總預算，他直言，「傅崐萁和黃國昌滿懷仇恨，但你是有理智、夠寬容的人，也只有你能挽救這個危急的局面，現在正站在台灣歷史轉捩點，是非功過，就在此一舉了，望你三思」。

苦苓表示，總統啟動院際協調，有媒體故意說成「四綠一藍」、韓國瑜是「以一敵四」。希望韓國瑜不要上當，能夠展現出立法院長的高度，不問顏色，只問是非。

苦苓強調，建議韓國瑜可以做的幾件事情，第一，同為五院，卻把監察院的預算刪到幾乎無法運作，形同廢掉人家武功，未免太過霸道，應該設法協調、恢復監察院的大部分預算，也免得落人口實，說是藍白貪贓枉法、所以害怕監察院調查。

第二，苦苓認為，修改憲法訴訟法沒有道理，美國包括世界大多數國家的大法官都是過半數決定，台灣為什麼偏偏要訂一個固定人數（這也不符立法規範），如果真的癱瘓了憲法法庭，萬一將來總統府或行政院違法濫權，是否萬劫不復？現在懸崖勒馬、主動撤案還來得及。

至於第三，苦苓表示，行政院也很簡單，首先不能把人家業務費刪到無法運作，其次不能無差別刪除來得罪百工百業，最後，怎樣也不能刪到超過法定上限。「傅崐萁和黃國昌滿懷仇恨，但你是有理智、夠寬容的人，也只有你能挽救這個危急的局面」。

苦苓提到，第四，假使總預算的刪除和凍結能夠調整到合情合理，對社會大眾有個可以接受的交代，罷免立委的風潮自然延續不下去，也就不會有立法院人人自危的情形，可以正常運作、多立一些福國利民的法案，豈不善哉？

最後，苦苓喊話韓國瑜，「所以就算你真的只有一個人，但你一個人非常重要，而且正站在台灣歷史的轉捩點上，是非功過，就在此一舉了，望你三思」。

▼作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）