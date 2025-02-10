一圖看懂！賴清德五院長會商座位安排　發言時間＆次數「無上限」

▲總統賴清德召集五院院長會商座位安排，依《憲法》第五章到第九章的章名來安排，依序為：行政、立法、司法、考試與監察。（圖／記者陶本和製表）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德今（10）下午行使憲法第44條賦予職權，召集五院院長會商國政，期盼促進院際協調與合作。由於這是史上首次，過去沒有相關資料可循，辦理形式、儀節，乃至座位安排都備受關注。賴清德除了特別安排在總統府「晴廳」向五院院長致意，有團結之意外，在大禮堂會商現場的座位安排與發言順序，也依《憲法》第五章到第九章的章名來安排，依序為：行政、立法、司法、考試與監察；而且各院發言時間與次數「無上限」。

本次會商由賴清德親自主持，副總統蕭美琴與秘書長潘孟安陪同，五院院長則各帶一名幕僚出席，名單包括：行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

▼總統與五院國政會商座位大景。（圖／總統府直播）



在儀節規劃方面，五院正副院長抵達總統府後，府方人員將引導至「晴廳」休息，並由副總統蕭美琴於晴廳接待。隨後，賴清德會至晴廳致意，總統府也於下午2點55分開始公開直播，賴清德會帶領包括蕭美琴副總統、五院正副院長等所有與會者，一同從晴廳步行前往總統府大禮堂。

至於為何會選擇在「晴廳」致意，是因為2005年，總統會客室經網友票選正式命名為「台灣晴廳」，有象徵希望台灣永遠晴空萬里，順風揚帆、國泰民安之意；同時，「晴」與「情」、「擎」二字讀音相同，有期許台灣「團結和諧，重情重義，國家安和樂利」之意。

在閉門會商的座位安排方面，則由賴清德坐在圓桌正中間，有彰顯總統以「中立身分」協調五院事宜之意，而副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安則在其兩側。

接著，在圓桌前端由右至左依序為：卓榮泰、韓國瑜、謝銘洋、周弘憲、李鴻鈞。此一安排是依照《憲法》第五章到第九章的章名安排，分別為：行政、立法、司法、考試與監察。

總統府在安排上，依照憲法章程排序，據了解，是為了呼應了賴清德的三大原則：第一，重申其為民主憲政守護者的身份，肩負依循憲法、守護憲政體制職責；第二，座位安排要能對應憲法，強調合法合憲為最高原則；第三，重申憲法明訂「五權分立」，五權應分工合作、相互尊重與制衡，以維持憲政秩序、為人民謀求最大福祉、推動國家穩健前進。

至於發言的順序方面，同樣與座位安排的原則一樣，依照憲法章程所訂，依序為：行政、立法、司法、考試、堅持；而且各院院長發言不限時間、不限次數，目的是讓五院溝通不淪為形式，讓大家暢所欲言。

▼總統與五院國政會商座位大景。（圖／總統府直播）

