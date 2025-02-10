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快訊／賴清德見韓國瑜喊「五院像五根手指」　五指併攏才有力量

記者陶本和／台北報導

面對國內朝野紛擾，總統賴清德10日下午3時，將依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政，這也是中華民國史上首次的五院會商，備受社會各界矚目。賴清德在致詞時表示，今天召集五院會商國政，建立溝通平台，明確憲政份際，共同找尋問題道路，五院就像是五根手指，五指併攏才有力量，靠得越緊，力量越大，台灣尚勇精神就是要團結，國內政黨要一心為國，唯有憲政機關發揮功能一致對外，才能面對種種挑戰。

▲▼總統賴清德與立法院長韓國瑜出席五院國政會商。（圖／總統府直播）

▲總統賴清德與立法院長韓國瑜出席五院國政會商。（圖／總統府直播）

賴清德表示，後天就是元宵節，過年前小年夜談話，提到家和萬事興，期盼朝野和諧，社會團結，年節期間請潘孟安聯繫安排，憲政機關可以國政會商，在闔家團圓前夕，可以跟五院代表在統統府共聚一堂，感謝各位以行動展現團結，也以行動支持國政順利推動，為憲政體制寫下歷史新頁。

賴清德表示，國際情勢有嚴峻挑戰，世界各國都嚴陣以待，尤其台灣面對中國文攻武嚇，統戰滲透威脅，這些挑戰下台灣必須團結，團結才有力量，強化國防，發展經濟，建構全社會防衛韌性，跟民主國家站在一起；國人期待台灣可以站穩腳步，國際也期待台灣發揮力量，促進區域和平，我們都有責任為台灣開創清晰的道路，落實民主和平與繁榮願景。

賴清德指出，今天召集五院會商國政，建立溝通平台，明確憲政份際，共同找尋問題道路，五院就像是五根手指，五指併攏才有力量，靠得越緊，力量越大，台灣尚勇精神就是要團結，國內政黨要一心為國，唯有憲政機關發揮功能一致對外，才能面對種種挑戰。

賴清德說，不論什麼立場都要以人民為主，以台灣為根，要達成和解，促成合作，讓國家和，萬事興，持續壯大台灣，透過今天國政會商，希望向全國乃至國際社會傳遞明確訊息，不論外部風雨，內部紛爭，都會堅定推動國家大步向前。

本次會商由賴清德親自主持，副總統蕭美琴與秘書長潘孟安陪同，五院院長則各帶一名幕僚出席，名單包括：行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

▼總統與五院國政會商座位大景。（圖／總統府直播）

▲▼總統與五院國政會商座位大景。（圖／總統府直播）

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