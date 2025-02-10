201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

▲總統賴清德接見「2024美國國家圖書獎翻譯文學大獎得主—《臺灣漫遊錄》作者楊双子及譯者金翎；楊双子10日發出一份聯合聲明，201位台灣文學作家表態挺罷免。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對國會大罷免熱潮，美國國家圖書獎的作家楊双子10日在社群平台公布一份「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署聲明，共有201位知名作家，包括導演九把刀、作家朱宥勳、作家林立青等人。

台灣文學作家連署聲明指出，根據⽂化部新聞稿，「⽂化部114年主管預算原編列290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。」其中，⽂化部、⽂資局、影視局，乃⾄臺博館、史前館、國美館、臺⽂館、⼈權館、傳藝中⼼、⼯藝中⼼等藝⽂館舍皆遭凍結30％業務費。業務費作為各單位實際運作的基礎經費，勢必導致⾏政實務層⾯的窒礙難⾏，牽⼀髮⽽動全⾝，終⾄所有相關⼈⼠⾃國家公務員、藝⽂創作者及⾄消費藝⽂活動與產品的⼀般⺠眾，同樣在藝⽂產業遭創之下蒙受損失。

聲明表示，回望立法院預算審查過程，⽬睹多項⽂化相關預算遭到海量提案凍結與刪減，⽽當各個⺠間團體集結發聲抗議聲浪⾜夠巨⼤之際，相關提案即迅速退縮為撤案或⼤幅修改。此⼀反覆之⾏動，顯⽰這些對⽂化預算的凍刪提案絕非基於嚴謹審視，⽽是政治攻防的操作⼿段。

聲明強調，⽂化相關政策的成效，本屬長期累積之成果，絕非⼀⽇之功，亟須遠⾒作為根基的全盤規劃。正因如此，作為臺灣⽂學創作者，我們深切關注此事對未來的嚴峻影響。

文中也以台灣文學作家近年在國際上的成績為例，好比2018年吳明益以《單⾞失竊記》入圍英國布克國際獎長名單；2023年，陳思宏以《⿁地⽅》入選美國《圖書館雜誌》2022年世界⽂學年度⼗⼤好書；2024年，楊双⼦與其英⽂版譯者⾦翎以《臺灣漫遊錄》榮獲美國國家圖書獎；迄⾄2025年，蕭瑋萱以《成為怪物以前》橫掃德國書市，連續三個⽉位列犯罪推理排⾏榜Top 10。

聲明表示，近年台灣⽂學在國際舞台有此斬獲，讓世界看見臺灣，達到文化外交的目的，⼤多直接受惠於⽂化部挹注外譯推廣政策，以及隨之⽽來的產業動能。

對於在野黨在國會就文化部預算的凍結與刪除，聲明表示，本該於2024年完成討論協商，卻在拖沓多時後緊急於短期間內強硬提案通關，顯⾒未經深思熟慮。⽽此等粗暴浮濫凍刪預算的舉措，不但直接削弱⽂化政策的推動⼒與續航⼒，影響本土語言振復，損及整體⽂化環境的多元與進步空間，也等同扼殺台灣⽂學發展的可能性，對於當前台灣⽂學走向國際舞台的良好機遇更是⼀記重擊。

聲明指出，⽂化部預算遭到凍結與刪減已成事實，然⽽明⽇之後的台灣⽂學創作者是否會遭遇更多難以預測的掣肘與戕害，卻是必須正視與⾯對的危機。此類問政品質可議的立法委員，不僅是台灣⽂學發展路上的絆腳⽯，更是隨時可能在政策⾯爆發無差別攻擊的⾃走砲。

聲明強調，他們有意指出，即使在遭遇輿論浪潮時⼩有退讓，本屆立法委員仍然未改以預算箝制⾔論⾃由的本質，在眾多質疑聲中蠻橫通過本年度總預算案。不得不懷疑未來幾年將會反覆上演雷同的戲碼，致使⽂化政策遭受難以回復的長遠傷害。據此⽽⾔，唯有積極倡議以罷免不適任的立法委員，才是解決問題的根本之道。

最後，聲明強調，他們是台灣⽂學創作者，為了遏阻台灣⽂學發展路上的潛在風險，在此公開表態聲明，⽀持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停⽌摧毀台灣⽂學。

【連署聲明共同領銜⼈】（根據姓名筆畫排序）

Apyang Imiq（作家，《我長在打開的樹洞》）

寺尾哲也（小說家，《子彈是餘生》）

朱宥勳（小說家，《以下證言將被全面否認》）

江婉琦（作家，《移工怎麼都在直播》）

何玟珒（作家，《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》）

利格拉樂.阿烏（作家，《女族記事》）

吳曉樂（小說家，《那些少女沒有抵達》）

宋尚緯（詩人，《鎮痛》）

李金蓮（作家，《暗路》）

李奕樵（小說家，《遊戲自黑暗》）

林立青（作家，《做工的人》）

林佑軒（作家、譯者，《崩麗絲味》）

林楷倫（小說家，《偽魚販指南》）

林蔚昀（作家，《世界之鑰：帝國夾縫下的台灣與波蘭》）

臥斧（小說家，《FIX》）

邱常婷（小說家，《獸靈之詩》）

阿潑（作家，《日常的中斷》）

姜泰宇（敷米漿）（作家，《洗車人家》）

柏森（詩人，《原光》）

洪明道（小說家，《等路》）

徐振輔（作家，《馴羊記》）

馬世芳（作家、主持人，《地下鄉愁藍調》）

張東君（作家，《動物數隻數隻》）

張嘉祥（作家，《夜官巡場》）

曹馭博（詩人，《夜的大赦》）

陳思宏（小說家，《鬼地方》）

煮雪的人（詩人，《掙扎的貝類》）

黃崇凱（小說家，《文藝春秋》）

黃震南（藏書家，《臺灣史上最有梗的臺灣史》）

黃璽Temu Suyan（詩人，《骨鯁集 Khu ka Qaraw Qulih》）

楊双子（小說家，《臺灣漫遊錄》）

劉芷妤（小說家，《樂土在上》）

蔡珠兒（作家，《紅燜廚娘》）

鄭琬融（詩人，《醒來，奶油般地》）

鄭順聰（作家，《台語好日子》）

薛西斯（小說家，《魚眼》）

謝金魚（作家，《崩壞國文》）

簡莉穎（劇作家）

寵物先生（小說家，《虛擬街頭漂流記》）

瀟湘神（小說家，《廢線彼端的人造神明》）



連署聲明作家名單（根據姓名筆畫排序）：

ami亞海（作家，《拼裝家庭》）

乃賴（編劇，《鬼才之道》）

九方思想貓（小說作家，《咖啡、唱片、黑白貓》）

九把刀（作家，《獵命師傳奇》）

于小鷺（繪本作家，《SomeWhere好地方》）

大郎頭（作家，《台語原來是這樣》）

大獵蜥（奇幻小說作者，《赤螭之風》）

小令（詩人，《監視器的背後是彌勒佛》）

不藍燈（作家，《聽著雨聲告別》）

王仁劭（小說家，《而獨角獸倒立在歧路》）

王昭華（作家，《我隨意你盡量》）

包子逸（作者，《風滾草》）

古碧玲（作家、編輯，《不知道的都叫樹》）

左耀元（作家，《夢幻病》）

平路（作家，《夢魂之地》）

田家綾（作家，〈紅場上的言論自由〉）

石牧民（台語文文學工作者，《台語解放記事：寫給台灣人的華語腦翻轉指南》）

石芳瑜（作家，《善女良男》）

石頭書（作家，合著《異世歧路：俐茹、殭屍、大接龍》）

禾日香（繪者，《台語原來是這樣》）

任明信（詩人，《你沒有更好的命運》）

伊格言（作家，《零度分離》）

光風（小說家，《眾神之島》）

朱宥任（作家，《站上顛峰的武士：揭開日本國家代表隊的強盛祕辛》）

江鵝（作家，《俗女養成記》）

何姵儀（譯者，譯作《怦然心動的世界民族服飾圖典》）

何穎怡（譯者，譯作《林肯在中陰》）

冷言（作家，《輻射人》）

吳子雲（小說家，《六弄咖啡館》）

吳佳璇（作家，《一路向北》）

吳明益（作家）

吳亮衡（作家，《再見草山：陽明山的這些年那些事》）

呂美親（詩人，《落雨彼日》）

宋文郁（寫作者，《禮物》）

李文成（作家，《解鎖中國史》）

李志德（作家、記者，《叛國者》）

李函（譯者，譯作《魔戒》）

李奕萱（作家，《美玲的記憶咖啡館》）

李屏瑤（作家，《向光植物》）

李律（作家，《......顯示更多》）

李柚子（詩人，《孕婦》）

李寧怡（譯者，譯作《獨裁者聯盟》）

李璐（小說家、劇場人，《雪的俘虜》）

李靡靡（BL作者，《聖華倫泰之城》）

杜信龍（作家，《放毒》）

沈信宏（作家，《成為男人的方法》

明毓屏（小說家，《高雄故事》）

林于玄（作家，《傷兵不在街頭》）

林巧棠（作家，《假如我是一隻海燕：從日治到解嚴，台灣現代舞的故事》）

林宇軒（作家，《心術》）

林佳樺（作家，《守宮在唱歌》）

林育德（寫作者，《擂台旁邊》）

林思彤（詩人，《綺年》）

林哲儀（小說家，《詛咒的哨所》）

林庭毅（小說家，《我在犯罪組織當編劇》）

林剪雲（屏東縣小說與戲劇學會理事長，《叛之三部曲》）

林敬峰（作家，《山獸與雜魚》）

林運鴻（書評作家，《文協一百點：臺灣真有力地景指南》）

林達陽（作家，《青春瑣事之樹》）

果子離（作家，《我喜歡這樣的生活》）

臥斧（作家，《FIX》）

邱祖胤（作家，《空笑夢》）

阿旻（曾偉旻）（媒體人、作家，《阿旻教你煮》）

侯蔽（寫作者，〈秘密〉）

姚若潔（作家、譯者，《發光白鳥的洞穴》）

施清真（譯者，譯作《美國佬》）

胡川安（作家、學者，《秦漢帝國與沒有歷史的人》）

若斯諾.孟（詩人，《喜劇收場》）

苦苓（作家，《台灣史必修》）

凌宗魁（文資工作者，《紙上明治村》）

凌煙（小說家，《失聲畫眉》）

唐香燕 （作家，《長歌行過美麗島》）

唐墨（作家，《臺北男神榜》）

孫心瑜 （繪本作家，《北京遊》）

孫得欽（作家，《想死的愚人》）

孫瑋芒（作家，《卡門在台灣》）

海德薇（小說家、編劇，《山神》）

班與唐（小說家，《安雅之地》）

郝妮爾（作家，《卡西與他們的瓦斯店》）

馬立（作家，《電腦人間》）

馬翊航（作家，《假城鎮》）

馬雅人（作家）

崔舜華（作家，《神在》）

張卉君（作家，《女子山海》）

張典婉（文字工作者，《台灣客家女性》）

張桓溢（作家，《點火》）

張嘉真（作家，《玻璃彈珠都是貓的眼睛》）

張瀚翔（小說家，《波群延遲》）

張馨潔（作家，《借你看看我的貓》）

曹銘宗（作家，《艾爾摩沙的瑪利亞》）

梁瑜（研究者，《沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的》）

梁綉怡（作家，《東北東》）

盛浩偉（作家，編著《一百年前，我們的冒險：臺灣日語世代的文學跨界故事》》）

莫澄（作家，《獸身譚》）

許恩恩（小說家，《變成的人》）

許淳涵（學者、譯者，譯作《眼淚的歷史》）

陳二源（作家，〈B級品〉）

陳力航（作家、學者，《零下六十八度：二戰後臺灣人的西伯利亞戰俘經驗》）

陳又津（小說家，《我有結婚病》）

陳允元（作家、學者，《明亮的谷地》）

陳芊榕（作家，《神奇漢藥房》）

陳昌遠（詩人，《工作記事》）

陳泓名（作家，《水中家庭》）

陳育萱（作家，《南方從來不下雪》）

陳雨航（作家，《小鎮生活指南》

陳冠宏（作家，合著《文學關鍵詞100：給入門者的通關祕笈》）

陳胤（詩人，《月光》）

陳凱琳（作家，《藍之夢》）

陳群堯（劇場人、作家《再見了，幸福呀！Goodbye Happiness》）

傅筱婷（諮商心理師、大眾心理學與小說寫作者）

博洋（詩人，《銀河倒流》）

喵球（廚師，《四歲》）

曾美滿（作家，《你佇風中行來》）

曾稔育（作家，《歉木林》）

黃昱嘉（作家，《偽神的密林》）

黃致中（小說家，《夜行：風神鳴響》）

黃瀚嶢（作家，《沒口之河》）

黃麗群（作家，《海邊的房間》）

楊海彥（作家，合著《臺灣都市傳說百科》）

溫宗翰（學者，《將藝百年》）

盞彧（作家，合著《文學關鍵詞100》）

葛葉（小說家，《風暴之子：失落的臺灣古文明》）

鄒佑昇（詩作者，《集合的掩體》）

廖玉蕙 （作家、語文教育學者，《後來》）

廖志峰（出版人，《秋刀魚的滋味》）

廖珮杏（譯者，譯作《重返天安門》）

廖梅璇（作家，《當我參加她外公的追思禮拜》）

熊一蘋（作家，《我們的搖滾樂》）

翟翶（作家，合著《一百年前，我們的冒險 》）

趙鴻祐（作家，《烏鴉與猛獁》）

劉旭鈞（小說家，〈广州之＿？〉）

劉致昕（記者、作者，《真相製造》）

劉崇鳳（ 作家，《同行》）

劉梓潔（作家，《父後七日》）

劉維人（譯者，譯作《暴政》）

蔡宛璇（作家，《感官編織》）

蔡易澄（作家，《福島漂流記》）

蔣亞妮（作家，《土星時間》）

鄭聿（詩人，《普通快樂》）

鄭育慧（作家，《三個深呼吸》）

盧靜（譯者，譯作《異形：誅魔方陣》）

蕭宇翔（作家，《人該如何燒錄黑暗》）

蕭鈞毅（小說家，〈身為女人〉）

蕭瑋萱（小說家，《成為怪物以前》）

賴怡（寫作者，〈AIKO愛子〉）

靜川（小說家，《萬物的終結》）

謝宜安（作家，《特搜！臺灣都市傳說》）

謝瑜真（作家，《可能性之海》）

謝曉陽（作家，《不要在我月經來時逼迫我》）

鍾凱元（寫作者，〈夜晚的瀑布〉）

瞿欣怡（作家，《說好一起老》）

瞿筱葳（作家，《訪父記》）

簡永達（作家，《移工築起的地下社會》）

顏擇雅（作家，《向康德學習請客吃飯》）

羅毓嘉（作家、詩人，《與山近的，離海亦不遠》）

譚洋（詩人，《浮浪》）

嚴毅昇Cidal（詩人，《在我身體裡的那座山Talatokosay A Kapah》）

蘇致亨（作家，《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》）

蘇筠雅（小說家，《沉默之路》）

黨傳翔（作家，《浮士德的噩夢》）

麟左馬（小說家，《搏落去》