LIVE／賴清德、韓國瑜再會面　五院院長入總統府現場狀況看這裡

記者陶本和／台北報導

面對國內朝野紛擾，總統賴清德10日下午3時，將依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政，這也是中華民國史上首次的五院會商，備受社會各界矚目。對此，《ETtoday新聞雲》也安排現場直播。

▲總統賴清德10日邀請五院院長入府會商國政，其中也包括立法院長韓國瑜。（資料照／總統府提供）

本次會商由賴清德親自主持，副總統蕭美琴與秘書長潘孟安陪同，五院院長則各帶一名幕僚出席，名單包括：行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

在儀節規劃方面，五院正副院長抵達總統府後，府方人員將引導至「晴廳」休息，並由副總統蕭美琴於晴廳接待。隨後，賴清德會至晴廳致意，總統府也於下午2點55分開始公開直播，賴清德會帶領包括蕭美琴副總統、五院正副院長等所有與會者，一同從晴廳步行前往總統府大禮堂。

在與會者都抵達大禮堂後，賴清德會先致詞，隨後進行贈禮、大合影環節；接著，五院國政會商則以閉門方式進行，總統府直播也會在此一環節關閉。

至於為何會選擇在「晴廳」致意，是因為2005年，總統會客室經網友票選正式命名為「台灣晴廳」，有象徵希望台灣永遠晴空萬里，順風揚帆、國泰民安之意；同時，「晴」與「情」、「擎」二字讀音相同，有期許台灣「團結和諧，重情重義，國家安和樂利」之意。

因此，總統府本次特別安排賴清德先至晴廳致意，再與副總統及五院正副院長一同從晴廳出發前往總統府大禮堂會商，有重申「五院國政會商」初衷，是以「團結」為核心出發，期望透過溝通增進院際協調合作之深意。

事實上，過去歷任總統也多有相關的會商，包括前總統陳水扁、馬英九、蔡英文任內，都曾邀集五院院長茶敘或餐會，針對特定議題交換意見。至於賴清德任內，因本屆立法院多項修法未經實質充分討論，引起各界紛擾，且有侵害五權分立憲制體制；因此，賴清德為了調解院際紛爭，首次行使憲法第44條規定召集有關各院院長會商。

▼總統賴清德10日依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政。（資料照／總統府提供）

