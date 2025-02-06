路易莎被喝爆「是民意反擊」！正妹發言人：一杯咖啡成反霸凌象徵

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

路易莎咖啡埔里酒廠門市日前貼出公告，謝絕黨派到店內進行政治活動，遭到支持罷免活動的青鳥出征、抵制，也有許多人支持店家。對此，國民黨發言人楊智伃在粉專發文，提出5點個人分析，「這是一場『民意vs.政治霸凌』的象徵戰」，認為這場行動不只是支持路易莎，更是一場「厭惡惡霸的反擊」。

「萬杯路易莎咖啡照映民心，也叫不醒裝睡的民進黨！」楊智伃今（6）日上午發文，當青鳥抵制變全民力挺，誰才是真正的少數？誰才是真正的民意？為什麼一杯咖啡變成反霸凌象徵？為什麼這次路易莎事件，會一面倒的讓社群平台充滿路易莎的照片，為什麼一杯咖啡能突破同溫層創造如此龐大的聲量？背後代表什麼民意？

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楊智伃就在文中提出5點解析，首先指出「反感極端政治綁架消費、凌駕基本常識」，當青鳥的極端價值判斷已經凌駕基本做人禮貌與常識，反而引發更多民眾反感。再來「抵制過頭引發反感，路易莎『被害者』形象帶動『同情』消費」，認為青鳥不理性的抵制，會造成一般民眾的不諒解，甚至因此同情路易莎，用反抵制的行為支持平常就喜愛的路易莎，藉以表態。

第三點「青鳥信用破產，負面觀感持續創新高」，點名綠營側翼網軍長期無邏輯、無限上綱的政治鬥爭，累積不少民眾負面觀感，不少人可能對「青鳥出征、寸草不生」早已厭惡至極。

第四點「對執政黨不滿的投射，平易的政治表態與情緒出口」，執政黨的弊端、側翼極端等行為多少累積民怨，這些負面觀感的累積，讓容易取得、平價的路易莎成為表態方式。平常政治冷感的中間選民，也能透過「買杯咖啡」表達不滿。這種低成本、易參與的行動模式，讓更多人願意加入、擴大影響力。

最後是「集體自拍社群影響力，讓事件迅速發酵擴圈」，她指出，拍照打卡本來就是簡易、方便且易號召的集體行動，話題短時間擴散，更形成一種全民運動。

楊智伃總結認為，這是一場「民意vs.政治霸凌」的象徵戰，「能感受到這是大家對於『反惡罷的民意展現』以及『對執政黨不滿的表達』。」最終，這場行動不只是支持路易莎，更是一場「厭惡惡霸的反擊」，透過簡單可行的消費行為，展現出龐大的民意力量，「不只是咖啡，更是民意的反擊！」