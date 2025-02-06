　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路易莎被喝爆「是民意反擊」！正妹發言人：一杯咖啡成反霸凌象徵

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

路易莎咖啡埔里酒廠門市日前貼出公告，謝絕黨派到店內進行政治活動，遭到支持罷免活動的青鳥出征、抵制，也有許多人支持店家。對此，國民黨發言人楊智伃在粉專發文，提出5點個人分析，「這是一場『民意vs.政治霸凌』的象徵戰」，認為這場行動不只是支持路易莎，更是一場「厭惡惡霸的反擊」。

「萬杯路易莎咖啡照映民心，也叫不醒裝睡的民進黨！」楊智伃今（6）日上午發文，當青鳥抵制變全民力挺，誰才是真正的少數？誰才是真正的民意？為什麼一杯咖啡變成反霸凌象徵？為什麼這次路易莎事件，會一面倒的讓社群平台充滿路易莎的照片，為什麼一杯咖啡能突破同溫層創造如此龐大的聲量？背後代表什麼民意？

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊智伃就在文中提出5點解析，首先指出「反感極端政治綁架消費、凌駕基本常識」，當青鳥的極端價值判斷已經凌駕基本做人禮貌與常識，反而引發更多民眾反感。再來「抵制過頭引發反感，路易莎『被害者』形象帶動『同情』消費」，認為青鳥不理性的抵制，會造成一般民眾的不諒解，甚至因此同情路易莎，用反抵制的行為支持平常就喜愛的路易莎，藉以表態。

第三點「青鳥信用破產，負面觀感持續創新高」，點名綠營側翼網軍長期無邏輯、無限上綱的政治鬥爭，累積不少民眾負面觀感，不少人可能對「青鳥出征、寸草不生」早已厭惡至極。

第四點「對執政黨不滿的投射，平易的政治表態與情緒出口」，執政黨的弊端、側翼極端等行為多少累積民怨，這些負面觀感的累積，讓容易取得、平價的路易莎成為表態方式。平常政治冷感的中間選民，也能透過「買杯咖啡」表達不滿。這種低成本、易參與的行動模式，讓更多人願意加入、擴大影響力。

最後是「集體自拍社群影響力，讓事件迅速發酵擴圈」，她指出，拍照打卡本來就是簡易、方便且易號召的集體行動，話題短時間擴散，更形成一種全民運動。

楊智伃總結認為，這是一場「民意vs.政治霸凌」的象徵戰，「能感受到這是大家對於『反惡罷的民意展現』以及『對執政黨不滿的表達』。」最終，這場行動不只是支持路易莎，更是一場「厭惡惡霸的反擊」，透過簡單可行的消費行為，展現出龐大的民意力量，「不只是咖啡，更是民意的反擊！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
WBC中華隊商品未等授權就開賣　工會呼籲完善正確程序
快訊／北市公車「擦撞千萬賓利」！
劉振南接竹聯幫主　警政署通令全國掃黑
見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲
硬上國中女！1句「我那麼渣」露餡慘了
張蘭直播慘遭封鎖！　網一片叫好：封得好
高雄女碎屍拼湊式相驗！　家屬哀痛無法認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

大S猝逝後「仍繼續做善事」！網揪心點頭：頑固長輩去打疫苗了

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

全球值得旅遊20城市　「台灣排11名」贏大阪、曼谷！網愣：好意外

20多歲職軍染A流高燒42度2天病逝　疫調1年內皆無施打疫苗

北市學生流感疫苗接種率64.6%　教育局要求各校開學前完成消毒

台大醫被月薪70萬挖走！院長憂健保資源錯置　年輕醫不走救命科

10大內閣成員好感度！春節輸運成功獲肯定　交通部長陳世凱拿下第一名　

世新大學新聞主播營攜手雙主播　啟發下一代媒體菁英熱情

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

大S猝逝後「仍繼續做善事」！網揪心點頭：頑固長輩去打疫苗了

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

全球值得旅遊20城市　「台灣排11名」贏大阪、曼谷！網愣：好意外

20多歲職軍染A流高燒42度2天病逝　疫調1年內皆無施打疫苗

北市學生流感疫苗接種率64.6%　教育局要求各校開學前完成消毒

台大醫被月薪70萬挖走！院長憂健保資源錯置　年輕醫不走救命科

10大內閣成員好感度！春節輸運成功獲肯定　交通部長陳世凱拿下第一名　

世新大學新聞主播營攜手雙主播　啟發下一代媒體菁英熱情

軟體股成市場資金寵兒！　華經、資通並列上市櫃23檔注意股

2025 Netflix華語劇卡司超狂！舒淇、李心潔飆戲…想見你團隊回歸

中國民營房企萬科「虧2025億元」　國資菁英全面接管

嘉義民雄分局治安會報　宣導反詐、防竊+婦幼交通安全

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

新竹氣爆釀2死14傷　消防專家：熱媒油、保養管線是關鍵

12年來被揪32件違法！遠東紡織廠挨罰累計453萬　氣爆內部畫面曝

桃園「蘆竹炫YA農遊季」2／7開跑！亮燈時間、地點一次看

2025年3大彩妝趨勢快GET！水光腮紅、潤唇膏都是必備

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

SVT徐明浩遭質疑「太嚴苛」　《創造營2》學員直接問：標準是什麼？

生活熱門新聞

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

明晚恐剩3℃　寒流要來了

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」買爆路易莎

更多熱門

相關新聞

轟政院用手語老師鬥爭　羅智強拿北市府對比：總統乾脆蔣萬安當

轟政院用手語老師鬥爭　羅智強拿北市府對比：總統乾脆蔣萬安當

行政院日前因新傳處預算遭在野黨大砍，因此記者會無法聘用手語老師，引起議論。今（6日）召開記者會卻有手語老師出席，原來是已經向北市府緊急申請手語服務；而北市府則回應，預算安排以弱勢族群優先，本就是政府該做的事。對此，國民黨立委羅智強表示，民進黨政府似乎永遠沒極限，為了鬥爭寧可讓手語老師預算消失，相較之下，北市府處理方式展現真正的格局與愛心，「賴清德殺嬰，蔣萬安救嬰，總統乾脆萬安當」。　

立院未送總預算審查報告　陳培瑜批藍白惡搞：還把責任推給主計處

立院未送總預算審查報告　陳培瑜批藍白惡搞：還把責任推給主計處

路易莎爭議罷團稱「不屬於任何政黨」　他怒批：把台灣人當白癡嗎

路易莎爭議罷團稱「不屬於任何政黨」　他怒批：把台灣人當白癡嗎

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」買爆路易莎

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」買爆路易莎

承諾不爭取補選！高嘉瑜開金嗓「李大小姐有房產」　要李彥秀快返台

承諾不爭取補選！高嘉瑜開金嗓「李大小姐有房產」　要李彥秀快返台

關鍵字：

咖啡路易莎民意政治霸凌反霸凌國民黨發言人楊智伃

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

大S不辦告別式！

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面