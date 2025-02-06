路易莎爭議罷團稱「不屬於任何政黨」　他怒批：把台灣人當白癡嗎

記者郭運興／台北報導

大罷免潮到來，近日卻出現民團與「路易莎埔里酒廠門市」因罷免連署場地問題，而產生的爭議事件，該團體「ALL罷馬志工團」5日則發出聲明，強調「造成店家困擾絕非本意，我們不屬於任何政黨，我們只是站在台灣這一邊」。對此，媒體人謝寒冰今（6日）批評，自己就問，如果今天是另個民團一樣行為，罷免民進黨立委，這些人的反應是什麼？還有臉說沒有色彩，把台灣人都當白癡嗎？他們根本不是站在「台灣這一邊」，少幫自己塗脂抹粉了。

謝寒冰表示，出征埔里酒廠路易莎咖啡的所謂「公民團體」，怒斥「倒果為因」，認為自己沒有干擾店家營業，是埔里酒廠長官怕得罪馬文君才會驅趕他們。

謝寒冰批評，他們還強調「我們不屬於藍綠白或是任何一個色彩的政黨。我們僅僅是懂得分辨黑白是非，有獨立思辨能力的台灣公民。本團隊以及所有線上、線下支持罷免的店家夥伴，從來沒有要選顏色、選邊站，我們只是站在『台灣這一邊』，而你們沒有」。

謝寒冰直言，「我就問，如果今天是另一個公民團體和你們一樣的行為，只是要罷免的是民進黨的立委，你們的反應是什麼？還真有臉說自己沒有色彩，真是把台灣人都當白癡嗎」？

最後，謝寒冰強調，說白了吧！他們根本不是站在「台灣這一邊」，不過是站在飼料與邪教這一邊罷了，少幫自己塗脂抹粉了。

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