館長現身門市「掏出一大疊鈔票」買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

▲館長掏出一疊鈔票，影片吸引103萬人次觀看。（圖／翻攝飆捍FB）



網搜小組／劉維榛報導

路易莎咖啡埔里酒廠門市，日前貼出公告「謝絕所有黨派的政治活動」，卻遭到出征抵制，針對單一店家的做法，總公司也力挺，經營上並無什麼問題。對此，網紅「館長」陳之漢現身門市，還掏出厚厚一疊鈔票，直接用行動買近百杯飲料，並直呼「喝爆路易莎」，影片狂吸破百萬人次觀看。

館長在臉書PO出一段剪輯影片，有罷免團體在「路易莎埔里酒廠門市」進行連署時，遭到酒廠人員驅離，隨後店家「謝絕所有黨派的政治活動」公告，引起支持罷免的網友出征、喊話抵制。

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對此，館長直接現身某門市，並在結帳櫃檯掏出一疊厚鈔票，付了6張千元大鈔要「喝爆路易莎」，桌面上更擺滿近百杯飲品，最後他邊挑著眉，邊喝飲料，直接用行動力挺，影片更狂吸103萬觀看次數。

▲館長直呼喝爆。（圖／翻攝飆捍FB）



底下引來網友狂呼，「人家的場地不提供使用，有何錯？支持路易莎」、「我現在到2028年只喝路易莎」、「真男人，路易莎喝起來」、「新臺幣無限支持路易莎」、「阿館超man」、「這個只要走路經過，我一定喝他一杯支持一下」、「支持生意場所持政治中立立場」、「營業的場所，就是不想有任何顏色，不行嗎？支持路易莎」。

針對門市捲入政治風波，遭部分網友喊話抵制，路易莎官方總顧問僅低調回覆，表示路易莎只專注於提供平價精品的美味咖啡及優質的空間。

台酒公司發言人、副總經理廖志堅也說，台酒是國營企業，廣義上是公務機關，跟政府一樣要保持中立，像是縣市政府、學校等都會禁止選舉、罷免活動進入，而路易莎埔里酒廠門市地點在酒廠營業範圍內，因此必須保持中立。