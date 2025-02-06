轟政院用手語老師鬥爭　羅智強拿北市府對比：總統乾脆蔣萬安當

記者郭運興／台北報導

行政院日前因新傳處預算遭在野黨大砍，因此記者會無法聘用手語老師，引起議論。今（6日）召開記者會卻有手語老師出席，原來是已經向北市府緊急申請手語服務；而北市府則回應，預算安排以弱勢族群優先，本就是政府該做的事。對此，國民黨立委羅智強表示，民進黨政府似乎永遠沒極限，為了鬥爭寧可讓手語老師預算消失，相較之下，北市府處理方式展現真正的格局與愛心，「賴清德殺嬰，蔣萬安救嬰，總統乾脆萬安當」。

羅智強表示，這次，民進黨為了鬥爭立法院，竟然不惜拿身障人士的權益開刀，刪除手語老師的預算，甚至還向台北市政府申請手語翻譯員，試圖將責任推給地方政府。

羅智強表示，然而，蔣萬安展現了真正的施政格局，沒有計較中央政府的推諉，選擇幫助需要手語翻譯的聽障朋友，讓人不禁聯想到《所羅門王分嬰》的故事—誰才是真正關心人民的「母親」？民進黨有錢養網軍，卻沒錢請手語老師？

羅智強指出，民進黨政府不是沒有錢，而是選擇性沒錢。他們擁有史上最高的年度預算，近三兆元，比馬英九時期的預算足足高出一兆，卻仍然在各種關鍵社會福利上裝窮。當涉及到綠媒、網軍的經費，政府毫不手軟，但當手語老師的鐘點費需要支出時，卻突然喊窮。

羅智強認為，這種行為，正如所羅門王審判中的假母親—寧願讓嬰孩被砍成兩半，也不願意讓對方得到孩子。民進黨為了鬥爭在野黨，寧可讓手語老師的預算消失，他們的考量，始終是政治利益，而非人民福祉，相較之下，台北市政府的處理方式則展現了真正的格局與愛心。

羅智強說，面對中央政府的推諉，蔣萬安沒有選擇回絕，而是基於對身障朋友的關懷，大方批准了這筆支援，確保聽障人士的需求不會因為政治紛爭而受害。同時，台北市政府也點出了關鍵，中央政府其實還是有足夠的預算來支付這筆支出，根本沒有裝窮的必要。

羅智強再說，蔣萬安的舉動，如同所羅門王面前的真母親—即便孩子被強奪，也願意放手，只為了確保孩子能活下來，這種為人民著想的心態，才是大家期待的政治人物該有的風範，如果三兆都請不起手語老師，政府還有什麼資格說自己照顧人民？

羅智強指出，回顧這場鬧劇，民進黨政府的邏輯簡直荒謬至極，擁有三兆預算，卻聲稱沒錢請手語老師；各種綠媒、網軍經費年年增漲，卻讓弱勢族群自生自滅。這樣的執政，賴清德總統不對他就職時所說的「人民至上」、「視民如親」，感到慚愧？

羅智強直言，既然連不多的手語老師的鐘點費都要仰賴台北市政府來支付，那乾脆請蔣萬安來當總統好了！至少，他懂得真正照顧弱勢族群，而不是只會拿納稅人的錢來養網軍、炒政治。

最後，羅智強說，如果政府的資源管理如此荒腔走板，未來的台灣將會變成什麼樣子？這是一個值得每位台灣人深思的問題。而今天的這場「分嬰」事件，已經讓大家看清楚，誰才是真正關心人民的「母親」。

▼國民黨立委羅智強評論「行政院手語老師爭議」。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）



