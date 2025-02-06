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承諾不爭取補選！高嘉瑜開金嗓「李大小姐有房產」　要李彥秀快返台

▲高嘉瑜北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者劉昌松攝）

記者杜冠霖／台北報導

前立委高嘉瑜近日連番砲轟藍委李彥秀海外房產爭議。李彥秀今（6日）出面致歉稱願意受罰，並解釋是因為當時剛踏入政壇，不清楚相關規定。對於砲打李彥秀是否為罷免後立委補選？高嘉瑜強調，就算最後要補選，「我也不會爭取參加，我可以承諾」，希望人還在美國的李彥秀盡速返台說明。對於媒體追問是否獻唱一首歌給李彥秀，一向以歌喉為最大特色的高嘉瑜也久違開金嗓高唱，「李大小姐有房產，都在美國呀，李大小姐房子很多，都在美國中國。」

高嘉瑜踢爆李彥秀多筆海外房產爭議，李彥秀今坦言，26年前，她剛剛離開學校踏入政壇，對於財產申報法令瞭解不清楚，造成疏未申報1994年父親購買的美國加州爾灣房產，「本人深感歉意，也坦然面對行政裁罰」。對此，高嘉瑜表示，李彥秀在中國海南三亞買房推給媽媽旅遊散心、美國置產推給女兒唸書，漏報美國房產推是父親贈與登記、加州爾灣豪宅登記錯誤推給助理，千錯萬錯都不是李彥秀的錯。

高嘉瑜表示，李彥秀房產爭議好幾天了，錢到底如何移轉？海外基金部分都需要她本人說明，李彥秀現在人還在美國，不曉得在處理什麼？內湖南港不需要李彥秀回來服務嗎？過年過完了，希望李彥秀趕快回台灣交代清楚，不是一直在美國用錄影或發聲明的方式迴避。

有網友質疑砲打李彥秀是為參加補選？高嘉瑜強調，自己絕對沒有私心，從一年前就不斷要求李彥秀說明，最近很多網友關心也再次提出，內湖南港距離罷免案等等還有很長時間，不希望因為自己影響公民團體運作，他們是自發性運動，就算最後要補選，「我也不會爭取參加，我可以承諾」。這是所有內湖南港公民所關切的事情。

高嘉瑜直言，李從民國88年第一次財產申報至今，含變動跟補更正申報共19次，都是漏洞百出、錯誤連連。第1次沒申報說是剛當議員不懂，那到第19次更正申報還有問題能再裝不懂嗎？海外信託基金更是貓膩所在，李彥秀從來沒有申報過，「我們從來不得而知水庫有多深，錢有多少，什麼時後開始不斷把錢匯到海外。」李彥秀有錢不是罪，但來源得交代清楚。

媒體也追問，有準備歌要送給李彥秀？高嘉瑜說，最近沒什麼練新歌，希望大家開開心心過年，希望大家每天珍惜生命、珍惜當下，不知道如何祝福李彥秀，「但很羨慕李彥秀」，小時候有一首歌叫王老先生有塊地，很多年輕人可能沒聽過，小朋友可能不知道，獻給李彥秀。

接著高嘉瑜久違開金嗓高唱，「李大小姐有房產，都在美國呀，李大小姐房子很多，都在美國中國」，引起現場媒體一陣歡笑。

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