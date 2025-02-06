立院未送總預算審查報告　陳培瑜批藍白惡搞：還把責任推給主計處

▲民進黨團書記長陳培瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對立法院總預算審查報告內容粗糙、混亂的問題，民進黨團書記長陳培瑜5日再度發聲，回應國民黨立委王鴻薇的指控，強調自己在先前的發文中已經清楚說明，當前的審查報告雖未正式送出，但作為立法院內部資料，立委本就有責任指出問題，藍白兩黨惡意拖延審查，現在還把預算整理的責任推給行政院主計處。

陳培瑜表示，她日前的臉書發文主要是強調目前收到的總預算審查報告「狀況百出」，相較於過去正式公布的版本，應該要完整、妥適且清楚整理預算凍結與刪減資訊，然而，現在已經到了2025年2月，報告內容卻依舊混亂不清，王鴻薇雖稱目前格式符合規範，卻無法解釋為何案由內容模糊不清，王鴻薇自己秀出的過去版本，難道也有案由看不清楚的問題？

此外，陳培瑜指出，總預算審查早已因藍白兩黨拖延，導致院會第二輪提案充滿爭議，即便院會審查表決已過去兩週，審查報告卻仍未正式整理好送出。她質疑，藍白如今以「使用掃描檔是為了節省作業時間」、「遮蔽是為符合格式」為由搪塞，但事實上，正是因為藍白不斷拖延，讓議事人員處於極大壓力之下，導致報告整理時間緊迫。

陳培瑜強調，目前的重點應該是如何處理藍白惡搞的預算提案，以及韓國瑜院長如何收場，而不是藍白兩黨「自己亂凍結、亂刪減預算」，最後卻將審查報告未能送出的責任推給行政院主計處。她批評，這樣的做法不是負責任的民意代表該有的態度。