中國黑幫經營非法「卵子農場」！誘騙泰女性出國　囚禁打針取卵

▲泰國警方與國際刑警組織合作，在喬治亞共和國（Georgia）一處由中國黑產勢力把持的「卵子農場」救出3名女性。（圖／翻攝泰國日報ไทยรัฐ）

圖文／CTWANT

近日，在泰國「帕薇娜兒童與婦女基金會」（Pavena Foundation for Children and Women，後稱帕薇娜基金會）的牽線下，泰國警方與國際刑警組織合作，在喬治亞共和國（Georgia）一處由中國黑產勢力把持的「卵子農場」救出3名女性。她們遭中國黑幫誘騙出國囚禁，被注射排卵針後，反覆進行手術取出卵子，販售到他國家培育成試管嬰兒，再收集其幹細胞出售。基金會會長帕薇娜‧洪薩庫拉（Pavena Hongsakula）3日在泰國召開記者會，公布了這次營救行動的細節，並表示仍有超過100位泰國女性遭該組織囚禁，呼籲泰、中2國政府加強打擊力道，對抗這項不人道的殘酷產業。

綜合泰媒報導，帕薇娜兒童與婦女基金會創辦人、泰國前社會發展與人類安全部部（Social Development and Human Security of Thailand）部長帕薇娜‧洪薩庫拉表示，該基金會是在接受一名化名為「娜」（Na）的受害者接觸下，才得知這個非人道卵子農場的存在。

根據帕薇娜的說法，娜原本是一名平凡的業務員，因為家庭收入無法負擔養育孩子的開銷，於是上網尋找兼職的機會。當她在臉書上看到「月薪40至60萬泰銖（約新台幣39萬至58萬元），適合女性」的消息，立刻心動聯繫了對方，得知要接受委託前往喬治亞成為代理孕母。對方反覆強調這是一份「合法工作」，生育困難的委託人會負擔其一切出行、食宿費用，約一個月後即可返回。

之後，娜接受安排在2024年8月30日出境，與她同行的還有10名泰國女子，以及一名泰國女領隊。出行前，娜從領隊手上收到了500美元（約新台幣1.65萬元），表示將用於杜拜入境時做為財力證明。之後又在對方安排下轉機前往西亞國家亞美尼亞（Armenia），在當地停留3天後，搭乘10個多小時的跨境火車入境喬治亞。

抵達喬治亞的第一天，領隊便收走了所有人的護照，並且將她們帶到一處大型莊園，其中有4棟建築，每棟都囚禁了數十位以上的女性。娜在其中見到多位泰國女性，她們看起來神情憔悴，部分女性還不斷哭泣喊著「想要回家」。而在四周來來去去、監視她們的工作人員，全部都是中國男性。

娜經過攀談得知，此前所知的一切全都是謊言，根本沒有外國委託人簽訂代孕服務，這些中國人將年輕女性以「代理孕母」誘騙到這處「卵子農場」後，會對她們施打催卵針，等確認卵子成熟、足以受孕後，便遭到麻醉並強行進行手術取走卵子。若不願意配合，則要付出5到7萬泰銖（新台幣4.8萬到6.8萬元）的贖金才能脫困。不少在場的女性，都是因為付不出贖金困留此地，每個月都被強行摘走卵子，健康狀況看起來十分糟糕。

娜表示，自己幸運透過向家人求助，籌到了贖金後被釋放。但與她有3名女性朋友因為付不出贖金仍然受困，求她幫忙求助。娜在9月9日返回泰國後，找上帕薇娜基金會求助。

娜的遭遇引起了帕薇娜基金會的關注，基金會立刻向泰國外事警察局局長蘇拉芬‧泰普拉塞特（Suraphan Thaiprasert）求助，經過與國際刑警組織的協調，終於在今年1月30日幫助這3名同樣受困的泰國女子返回泰國。

帕薇娜女士指出，根據他們調查，這個人口販賣組織在取走女性的成熟卵子後，會將其賣往其他國家的生育中心培育試管嬰兒，再提取其幹細胞牟利。而喬治亞共和國目前對代孕法規的曖昧態度，讓地下代孕服務和卵子販賣產業在當地十分猖獗。

帕薇娜女士還提到，根據他們估計，目前還有約100位泰國女性受困於該處卵子農場，他們將會與該國警方進行更深入合作，對該集團的人口販賣行為進行調查，並嘗試拯救更多受害者。

帕薇娜女士還在記者會上提到，根據該基金會統計數據，泰國僅2024年發生的誘騙賣淫、人口販賣案件共計257起，其中，在泰國境內發生的誘騙賣淫案件53起，在國外尋求幫助賣淫／人口販賣的案件204起。而該該基金會協助了其中152人獲救。

「我想提醒那些想找工作或出國工作的泰國女性，要仔細檢查，不要輕信任何說詞。如果妳去了，可能就沒有機會回家了。因為輕鬆又高收入的工作並不存在。」帕薇娜女士表示，「我們未必能幫助所有人，因此在妳決定出行前應該仔細檢查所有信息，因為您可能會成為受害者。」

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