泰國汶萊領導人同時訪中　泰總理或談旅遊安全

▲泰國總理貝東塔。（圖／翻攝自新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部發言人今（4）日宣布，應大陸國務院總理李強邀請，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）將於2月5日至8日對中國進行正式訪問。外界預期，陸客在泰國的安全問題將是重要討論議題。此外，大陸也宣布汶萊蘇丹2月5日至7日對中國進行國事訪問。

泰國總理府發言人此前透露，貝東塔計劃訪中期間簽署約10項協議。

聲明稱，貝東塔計劃6日在北京與大陸國家主席習近平、總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際舉行會談，以加強兩國在貿易、投資和其他領域的合作。

大陸演員王星1月初在泰國被誘騙到緬甸妙瓦底電詐園區事件，引發大陸民眾對赴泰旅遊的安全產生疑慮。貝東塔曾親自錄製影片，表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回大陸遊客前往泰國旅遊的信心。

旅遊業是泰國的經濟命脈，而來自大陸旅客更是遊客的主要來源。根據泰國方面的數據，去年總觀光人次逾3504萬，而大陸遊客則以超過666萬人次名列首位。

外界預料，貝東塔此次訪問大陸，陸客在泰國的安全問題將會是其中一個重要議題。

此外，大陸外交部發言人還宣布，應習近平邀請，汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）將於2月5日至7日對中國進行國事訪問。

▼汶萊蘇丹哈山納包奇亞。（圖／翻攝自新華社）