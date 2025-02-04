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台通緝犯在泰落網！當「詐騙主管」月入20萬　警突襲高級公寓逮人

▲台灣籍詐騙集團主管（灰衣男）在泰國被捕。（圖／翻攝自Khaosod）

▲台灣籍詐騙集團主管（灰衣男）在泰國被捕。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者閔文昱／綜合報導

又有台灣人因詐騙被逮！泰國警方2日對曼谷惠恭王區（Huai Khwang）一處高級公寓發動搜索，並逮捕了一名37歲台灣男子。據當地警方調查，該男子除了涉嫌擔任詐騙集團主管，在當地從事電信詐騙外，還被指控協助轉介國人至東南亞的詐騙園區，以換取分紅獎金。目前台灣與泰國警方正持續向上溯源追查中。

根據泰媒《Khaosod》報導，該嫌犯名叫廖春深（音譯，Chun Shen Liao），來自台灣台中市，今年1月15日就因案在台灣被通緝，後逃至泰國，並在當地建立詐騙集團。泰國警方本月2日在曼谷對他的住處發動突襲，並成功將他逮捕，警方還在現場查獲電腦、手機和監視器等證物。

▲台灣籍詐騙集團主管（灰衣男）在泰國被捕。（圖／翻攝自Khaosod）

報導指出，廖春深在泰國設置了約15個SIM卡網路盒據點進行電信詐騙，主要管轄的業務範圍涵蓋台灣和泰國，只要有詐騙成功或騙到豬仔，都能獲得分紅。他每月底薪為2萬5千泰銖（約新台幣2萬4千元），再加上每個詐騙案成功後的0.5％佣金，月收入經常超過20萬。

事實上，廖春深曾在泰國因信用卡詐騙案被判處10年刑期，因此在獄中結識了不少獄友，並在出獄後與他們保持緊密聯繫，出獄後這些獄友也成為廖在此次詐騙行動的共犯。由於廖春深在台灣還面臨與詐騙行動和洗錢網絡有關的多項欺詐指控，目前泰國警方正與台灣當局就可能的引渡事宜進行協調。

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