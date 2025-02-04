韓38歲健身網紅猝逝！家屬稱意外亡　社群突發詭異貼文：詛咒你

▲健身YouTuber金雄瑞（김웅서）突過世，死因疑似不單純。（圖／金雄瑞IG）

圖文／CTWANT

南韓健身YouTuber金雄瑞（김웅서）於2月3日過世，享年38歲。他在社群上擁有12萬人追蹤，金雄瑞的家屬透過他的IG帳號發佈訃聞表示，金雄瑞因為意外過世。豈料，今（4）日凌晨，金雄瑞的YouTube社群上傳了一篇貼文，裡面提到經商合夥人的姓名與糾紛，並暗示要自盡。

據韓媒報導，金雄瑞前是一位前健美選手，主要分享有關運動、日常生活以及時事的內容，同時，金雄瑞還經營室內日曬店品牌「It's Tan」，轉型為商人。

家屬當天在金雄瑞社交媒體上表示，「平時精力充沛的金雄瑞先生因事故去世，踏上了前往天堂的漫長旅程，我們永遠無法再次握住他的手。」

不過，4日凌晨金雄瑞的YouTube社群上傳了一篇貼文，寫道「當這篇文章發表的時候，我已經不在人世了」、「這世上還有誰想死嗎？」「人生中會發生很多不公平的事。我很抱歉最後向你們展示了我不好的一面」，暗示要自盡。

此外，貼文中還提到「即使我死了，我也會怨恨和詛咒B這個犯下大規模詐欺罪的性侵犯和詐騙犯」。據悉，B先生是金雄瑞擔任代表的公司的副總裁。貼文也讓外界對金雄瑞的死因產生了更多猜測，不過，這篇貼文上傳5分鐘後就已被刪除。

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