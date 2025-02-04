遊日遇大S經歷！他曝母「急送ICU」果斷回台：整趟花近200萬元

▲網友分享媽媽在日本北海道生病求醫經歷，和大S相當類似。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊流感併發肺炎過世，享年48歲，有醫師指出，國外就醫不便是原因之一，加上沒有及時住院治療。就有一名網友表示，媽媽2018年在日本北海道也有一樣經歷，因肺炎併發敗血症插管，「一趟日本驚魂下來噴了快200萬台幣」，回台住了一個月加護病房才轉普通病房。

原PO在Threads發文分享指出，2018年11月他跟媽媽去北海道，前一週她感冒了，出發前一天沒好，但還是出發，第一天她想說泡溫泉會不會好點，但人都走不動，在房裡待整晚沒睡。

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第二天，媽媽從早上開始昏睡，從遊覽車躺到飯店，晚上癱軟喘不過氣，原PO叫救護車把媽媽送醫，診斷出肺炎併發敗血症，馬上插管送加護，第三天開始達10幾天的返台大作戰，「遇到在免稅店的貴人叔叔大力協助我，他預估可能也不會太快治療好，立馬決定趕快聯絡台灣親戚們幫忙，最後醫療費果然高達380萬日幣（約新台幣80.7萬元），加上聯絡International SOS派人前來北海道並協助聯繫華航拆8個機位，才順利返回台灣雙和醫院，一趟日本驚魂下來噴了快200萬台幣。」

原PO在留言區補充，「後來回台呢，媽媽還是住了一個月的雙和醫院ICU，才慢慢回到普通病房，我想當時沒有趕快做決定，我想現在還背著一大筆醫療負債吧！」

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