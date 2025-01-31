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年初三野柳走春！一抬頭「超多排雲街」　南部人也看到了

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲雲的形狀超奇特。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

春節假期就算沒出國，不少人還是會出門走走。就有民眾今（31）日到野柳走走，發現天空的雲超奇特，忍不住拍下照片，「我似乎看到什麼了不起的東西要出現了」，畫面引發熱論。

原PO在「路上觀察學院」貼出照片，「大年初三的野柳，我似乎看到什麼了不起的東西要出現了」，只見照片中的雲層呈現出一種放射狀的形態，看起來像是從一個中心點向四周擴散開來，形成了多條白色雲帶。這些雲帶排列整齊，彼此之間有明顯的間隔，彷彿是一道道的波紋。

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照片引發熱論，「好像九尾」、「有問就是地震雲 （反串要註明）」、「夢幻的雲」、「各位觀眾！五支菸！」「天有異象必有妖。」也有人看到類似畫面，「南部也這樣」、「剛剛在竹圍漁港也有看到」，還有木柵人也曬出照片。有網友則笑呼，「是發財雲出現…往哪個方向就趕緊去買刮刮樂、大樂透。」

其中，留言處不少人聯想到近日地震連發，擔心會不會是預兆，但根據《維基百科》解釋，地震雲（Earthquake Cloud）是非氣象學中雲體分類的一種預示地震的雲體，不過到目前為止，沒有任何證據表明地震能由雲體變化而預測，也沒有對「地震雲」的分類和界定，所以多為民間流傳的假說或謠言。

※本文獲原PO授權引用。

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