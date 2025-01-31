過年最不想收到的禮盒？「2種」被狂點名超意外：很多人送

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年到了，很多人家中都收到不少禮盒。就有網友問其他人，春節最不想收到的禮盒是哪種？以他自己來說，最不喜歡的前3名是雞精、牛軋糖跟水果，話題引發熱論。

原PO在Dcard發文「過年最想收跟最不想收到哪種禮盒？」送禮這件事真的是門學問，怕自己精挑細選，收禮的人卻不愛。他便詢問其他人，過年「最想收」跟「最不想收」到哪種禮盒？以他自己來說，最想收到的前三名是「1.咖啡／紅酒」、「2.西式餅乾」、「3.海苔」；最不想收到的前三名則是「1.雞精」、「2.牛軋糖」、「3.水果」。

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貼文引發討論，一票網友紛紛點名烏魚子和雞精，「最不想收到香腸、臘肉、烏魚子（我家不吃）、補品」、「烏魚子、各種精」、「雞精不愛」、「我真的覺得雞精沒啥用，雞精不如雞湯，雞湯不如雞肉」、「最不想收到的…有反式脂肪的零食」、「水果有時效容易壞。」

有人則笑呼，「我的最想要跟最不想要跟你相反哈哈哈哈哈」、「他不要的三種都是我喜歡的。」還有網友表示，「不想收到效期短的食物，不愛吃的話不方便等年後分享給朋友同事吃」、「只要不是明顯清庫存的都好，自己不吃不喝也都可以轉送。」