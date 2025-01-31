頂級粵菜過年不打烊　打造「金蛇舞春新春盛宴」迎新春

▲頂粵吉品年節期間帶來「金蛇舞春新春盛宴」活動。（圖／頂粵吉品提供）



記者白珈陽／台中報導

2025年迎新春，台中頂級粵菜餐廳「頂粵吉品」陪伴賓客過好年，除從除夕至初五連續6天不打烊，更打造「金蛇舞春新春盛宴」活動，帶給消費者精彩的聲光舞台及多元活動內容，包括畫糖、寫春聯、魔術表演、舞獅表演，讓到場的客人留下難忘的春節回憶。

頂粵吉品表示，今年的「金蛇舞春」盛典以多項精彩活動點燃年味，「畫糖互動」與「春聯揮毫」延續傳統經典，為賓客送上滿滿祝福。此外，還加入全新魔術表演，讓賓客見證妙手生花的奇幻時刻，並特別邀請「氣球達人」現場互動，將創意發揮到極致，製作一尊180公分等身氣球藝術造型，成為現場最吸睛的打卡亮點。

頂粵吉品指出，壓軸大戲「電音炫光舞龍舞獅」是整場活動的高潮，傳統舞獅結合潮流電音，搭配全台最高規格的673吋 8K超高畫質LED巨幕為背景，融合專業級立體環繞音場設計，呈現台灣傳統藝術與潮流交融的沈浸式饗宴。

▲▼活動內容包括畫糖、寫春聯、魔術表演、舞獅表演等。（圖／頂粵吉品提供）

頂粵吉品說，2025年不僅是春節的歡聚時光，更是視覺與聽覺的極致饗宴，從殿堂級場域到精心策劃的多元活動，每一處細節都致力於為賓客帶來耳目一新的體驗，留下難忘的團圓回憶，共同迎接金蛇年的美好未來。