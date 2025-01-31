　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

頂級粵菜過年不打烊　打造「金蛇舞春新春盛宴」迎新春

▲▼ 。（圖／頂粵吉品提供）

▲頂粵吉品年節期間帶來「金蛇舞春新春盛宴」活動。（圖／頂粵吉品提供）

記者白珈陽／台中報導

2025年迎新春，台中頂級粵菜餐廳「頂粵吉品」陪伴賓客過好年，除從除夕至初五連續6天不打烊，更打造「金蛇舞春新春盛宴」活動，帶給消費者精彩的聲光舞台及多元活動內容，包括畫糖、寫春聯、魔術表演、舞獅表演，讓到場的客人留下難忘的春節回憶。

頂粵吉品表示，今年的「金蛇舞春」盛典以多項精彩活動點燃年味，「畫糖互動」與「春聯揮毫」延續傳統經典，為賓客送上滿滿祝福。此外，還加入全新魔術表演，讓賓客見證妙手生花的奇幻時刻，並特別邀請「氣球達人」現場互動，將創意發揮到極致，製作一尊180公分等身氣球藝術造型，成為現場最吸睛的打卡亮點。

頂粵吉品指出，壓軸大戲「電音炫光舞龍舞獅」是整場活動的高潮，傳統舞獅結合潮流電音，搭配全台最高規格的673吋 8K超高畫質LED巨幕為背景，融合專業級立體環繞音場設計，呈現台灣傳統藝術與潮流交融的沈浸式饗宴。

▲▼ 。（圖／頂粵吉品提供）

▲▼活動內容包括畫糖、寫春聯、魔術表演、舞獅表演等。（圖／頂粵吉品提供）

▲▼ 。（圖／頂粵吉品提供）

頂粵吉品說，2025年不僅是春節的歡聚時光，更是視覺與聽覺的極致饗宴，從殿堂級場域到精心策劃的多元活動，每一處細節都致力於為賓客帶來耳目一新的體驗，留下難忘的團圓回憶，共同迎接金蛇年的美好未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　恐怖救援過程曝
快訊／台南驚悚車禍！　機車騎士摔落大排命危
快訊／北雲餐廳爆食物中毒7人就醫！　遭勒令停業
獨／罕見巧合！南部地震波助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」
60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！　嘎琳超狂背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大年初三新春團拜！賴清德至西螺福興宮　敬獻「澤霈遐方」匾額

黃勢芳接任阿管處處長　優化園區服務競爭力爭取國際能見度

翁章梁初三發紅包　喊話嘉義優鮮打出名號吸引年輕人返鄉從農

年後大陸冷氣團南下　嘉義縣提醒農漁牧養殖業防寒措施

頂級粵菜過年不打烊　打造「金蛇舞春新春盛宴」迎新春

嘉義市推廣「餐盤六口訣」　健康吃年菜快樂動健康

林保署攜手保七查緝移除違法獵具　呼籲：防護、驅趕及捕抓

「舌尖上的家鄉味」飄洋來台　四川媳婦掌鍋築夢飄香

台3線重機狂拉音浪超刺耳　苗栗去年「最吵地點」竟是法院前

嘉義市春節初四前定時定點　初五恢復沿街收運垃圾

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

大年初三新春團拜！賴清德至西螺福興宮　敬獻「澤霈遐方」匾額

黃勢芳接任阿管處處長　優化園區服務競爭力爭取國際能見度

翁章梁初三發紅包　喊話嘉義優鮮打出名號吸引年輕人返鄉從農

年後大陸冷氣團南下　嘉義縣提醒農漁牧養殖業防寒措施

頂級粵菜過年不打烊　打造「金蛇舞春新春盛宴」迎新春

嘉義市推廣「餐盤六口訣」　健康吃年菜快樂動健康

林保署攜手保七查緝移除違法獵具　呼籲：防護、驅趕及捕抓

「舌尖上的家鄉味」飄洋來台　四川媳婦掌鍋築夢飄香

台3線重機狂拉音浪超刺耳　苗栗去年「最吵地點」竟是法院前

嘉義市春節初四前定時定點　初五恢復沿街收運垃圾

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行！

胖貓偷搗蛋！撐起「小短腿」猛抓　得逞後叼戰利品逃跑

香港春節習俗變化大！　「過年氣氛」漸失…花攤減少了

初二凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機：早起值得

大年初三新春團拜！賴清德至西螺福興宮　敬獻「澤霈遐方」匾額

重案回顧／逆子斬母頭丟中庭！沒掉一滴淚　一度獲判無罪原因曝光

不想回家過年！陳珮甄出國度假曝「家庭難解心結」：停止內耗

台中消防局斥資350萬添1神器　揪出縱火真相

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

《台灣尚勇》進校園！辣媽副會長「為子練舞」　被笑可做吉祥物　

髮線髮旋太明顯很困擾？　梳子+Z字型讓分髮線消失

地方熱門新聞

空勤直升機今早救回2男女山友

台南來亞大樓外牆剝落已拆安全考量仍封閉部分道路

高雄新景點！車站廣場綠之丘天棚

高雄11處熱門景點小心！警加強交通執法

陳亭妃關心來亞大樓安全到場關懷

港務公司今年招考228人　起薪最高5.6萬

骨頭也會中風！「菸酒毒、三高」族群列高風險

黃敏惠初二廟宇發紅包

重機狂拉音浪！苗栗最吵地點竟是法院前

林保署攜手保七聯合查緝移除違法獵具

力挺警察科技廠捐雨衣、纜線測試儀

桃園「馬祖新村眷村文創園區」進駐招募

草坪頭櫻花季4000棵爭艷　信義警分局即日起交管

超好拍！駁二「夢境展」潛入奇幻夢鄉

更多熱門

相關新聞

年初三野柳走春！一抬頭「超多排雲街」驚呆

年初三野柳走春！一抬頭「超多排雲街」驚呆

春節假期就算沒出國，不少人還是會出門走走。就有民眾今（31）日到野柳走走，發現天空的雲超奇特，忍不住拍下照片，「我似乎看到什麼了不起的東西要出現了」，畫面引發熱論。

春節買氣旺！陸多個品牌金飾1g漲至3847元

春節買氣旺！陸多個品牌金飾1g漲至3847元

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

台中男嬰除夕被丟大排亡　檢認死因不單純將複驗

台中男嬰除夕被丟大排亡　檢認死因不單純將複驗

很多人送！過年最不想收到「2種禮盒」超意外

很多人送！過年最不想收到「2種禮盒」超意外

關鍵字：

粵菜台中新春盛宴春節頂粵吉品

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面