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金價又漲！陸多個品牌金飾1g漲至3847元　銀樓：未影響春節買氣

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲中國多個黃金品牌金飾每克漲至846元人民幣。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價截至1月31日11時，現貨黃金最高漲至2799.86美元／盎司，刷新歷史高點；COMEX黃金期貨最高漲至2859.5美元／盎司，同樣也刷新歷史高點。 中國國內多家黃金品牌31日受漲幅影響，足金飾價格已達每克846元（人民幣，下同，約台幣3847元）。

據《中新網》報導，不少中國年輕人透過「買金條+打金」」的方式，降低取得金飾的成本 。一名顧客蕭蕭表示，「最近金價太高，買品牌金飾實在有點肉疼，工費實在有些高，所以我買了金條，送去給銀樓師傅重新製作，花了5個小時得到一條黃金手鍊。」

▲▼北京一銀樓師傅忙著打金。（圖／翻攝自微博／中新網）

▲北京一銀樓師傅忙著打金。（圖／翻攝自微博／中新網）

中國黃金協會公布的最新統計數據顯示，2024年，中國黃金消費量985.31噸，年減9.58%，其中，黃金首飾532.02噸，年減24.69%，黃金珠寶消費整體疲軟，庫存週轉率下降，同時，金條及金幣消費量卻年增24.54%，達373.13噸。

北京一家銀樓店員表示，打金需要至少提前一天預約，人多時可能會等待多日。另一家店員則表示，店裡不接受預約，需要顧客現場排隊，「因為過節，最近顧客也多一些，不確定當天什麼時候能排到，不過我們春節不打烊，漲價並未影響春節的買氣。」

對於金價一波一波的上漲，業內分析認為，美國川普政府向主要貿易夥伴加徵關稅可能引發貿易摩擦，加上全球地緣衝突帶來的不確定性，多國央行增持黃金，這些因素讓部分投資者，繼續看好黃金的避險屬性，與上漲空間。

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