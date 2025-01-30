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市營利事業銷售額連5年創新高　黃敏惠初二廟宇發紅包感謝市民

▲▼ 黃敏惠初二發紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 黃敏惠初二前往各大廟宇發紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

初二是習俗回娘家、適合闔家走春的好日子，適逢晴朗天氣，嘉義市各景點湧現出遊人潮。嘉義市長黃敏惠今(30)日一早，前往震安宮、朝天宮、大天宮及文財殿祈求國泰民安、城市繁榮，並發送限量新年「百寶盒」造型、內有的小紅包，祝福民眾將財富帶回家、願望都實現，吸引民眾排隊索取沾福氣，現場大排長龍。

▲▼ 黃敏惠初二發紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，自大年初一起一連兩天率領市府團隊到嘉義市各大廟宇參拜，祈求風調雨順、國泰民安，祈願市民朋友平安健康。黃敏惠市長感謝市民朋友共同打拚，嘉義市營利事業銷售額已連續5年創下新高，自108年度2311億起逐年攀升，112年度已創下2898億紀錄，113年度更有望突破3000億，不斷締造紀錄。期待金蛇年，與市民朋友攜手，繼續為城市創造繁榮，也期待小紅包中宛如「七龍珠」般、象徵各種好運的明珠能為所有市民帶來好運，新年願望都實現。

▲▼ 黃敏惠初二發紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

今年文財殿等待領取小紅包的民眾排成長長人龍，還有民眾帶著家中的毛小孩出門走春、一同排隊領取紅包，新年初始熱鬧滾滾。「頭香」由市民彭先生拔得頭籌，他說他一早六點就來等待，很高興能從黃敏惠市長手中接下小紅包，相信能帶來好運，也期待小紅包能讓他的心願實現、心想事成。黃敏惠市長與所有前來領取小紅包的民眾互道新年快樂、親切合影，氣氛熱鬧溫馨。

▲▼ 黃敏惠初二發紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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