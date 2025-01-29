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黃敏惠初一分送開運紅包　百寶盒設計內裝好運「七龍珠」

▲▼ 嘉義市長黃敏惠初一分送開運紅包 祈願市民幸福安康 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠初一分送開運紅包，祈願市民幸福安康 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠大年初一29日上午一早率領市府團隊，前往城隍廟及九華山地藏庵上香祈福，為嘉義市民祈求國泰民安；隨後來到文化局廣場發送限量的蛇年開運小紅包，吸引大小朋友們排隊領取，黃敏惠市長也與市民朋友互道新年祝福，現場洋溢著熱鬧溫馨的氛圍。

黃敏惠市長今日身穿喜氣紅裝，親切地與每一位前來領紅包的市民合照、握手，傳達新年祝福，並特別介紹新年紅包以「百寶盒」為設計靈感，盒內包含象徵好運的「七龍珠」，當抽起中間的金色明珠，不僅能看到寫著「大吉」字樣的籤文，更能看到鑄有「國泰民安」的硬幣，象徵著對新年的美好祝福。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠初一分送開運紅包 祈願市民幸福安康 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長感謝市民朋友與市府團隊攜手同心，共同打造向新永續邁進的幸福城市，穩步向「經濟要發展、社會要進步、環境要保護」目標邁進。嘉義市營利事業銷售額已連續5年創下新高，自108年度2311億起逐年攀升，112年度已創下2898億紀錄，113年度更有望突破3000億，不斷締造紀錄，感謝市民朋友與市府同心攜手，共同寫歷史，期待新的一年繼續「作伙拼未來」，讓城市幸福不斷、不斷幸福。期待以開運小紅包和市民朋友分享喜氣，也祝願大家平安健康，闔家共度歡樂新年。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠初一分送開運紅包 祈願市民幸福安康 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，為增添新春歡樂氣氛，也讓大小朋友從體驗中留下美好的文化回憶，文化局於春節期間特別策劃多項活動。嘉義市立博物館推出《來嘉呷飯—嘉義火雞肉飯特展》，透過展覽讓民眾能輕鬆、深入的了解火雞肉飯的歷史與文化。此外，初二起，每日下午2時至4時，博物館戶外圓形廣場將上演連續四天的街頭藝人表演，包括小丑互動秀、氣球藝術、魔術雜耍及互動魔術等，讓民眾在歡樂中迎接新年的到來。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠初一分送開運紅包 祈願市民幸福安康 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠初一分送開運紅包 祈願市民幸福安康 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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