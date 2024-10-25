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嘉義地檢表揚大會　法務部表揚犯保有功人士及團體

▲▼ 新法元年 嘉惠馨生」法務部表揚113年推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體 黃敏惠市長:帶動社會更多善的循環 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼法務部表揚113年推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「113年表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體大會」24日在嘉義市政府文化局音樂廳辦理，由法務部鄭銘謙部長頒發獎座予15位獲獎人，嘉義市長黃敏惠也特別到場送上祝福，現場更由財團法人犯罪被害人保護協會（下稱犯保協會）嘉義分會長期服務的馨生家庭擔任表演嘉賓，合作彈唱「感恩的心」，引領全場感動合唱。

▲▼ 新法元年 嘉惠馨生」法務部表揚113年推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體 黃敏惠市長:帶動社會更多善的循環 。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠出席致詞。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠感謝犯罪被害人保護協會及各分會致力於保障犯罪被害人及其家屬權益，同時提供符合被害人需求之服務，透過專業且溫暖地陪伴被害人並撫慰其傷痛，讓被害人受到完善的照顧，也讓受害者勇敢的重新站起來。每一位獲獎者是社會正派善良力量的重要推手，令人感動。也正因為有大家不遺餘力的付出，協助陪伴犯罪被害人及家屬回歸正常生活，讓這個社會充滿溫暖，這不僅僅是幫助了一個人，更是挽救一個家庭重拾新希望帶動更多善的循環。

法務部長鄭銘謙表示，犯罪被害人權益保障法（下稱犯保法）有關犯罪被害人權益的核心規定已施行滿1周年，本部持續強化跨部會協調聯繫機制，並由犯保協會各地分會整合轄區資源網絡，因地制宜開發多元的服務內容，透過中央與地方的密切合作，建立完整的服務輸送網絡，運用柔性司法的力量堅定守護犯罪被害人及家屬的各項權益。

▲▼ 新法元年 嘉惠馨生」法務部表揚113年推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體 黃敏惠市長:帶動社會更多善的循環 。（圖／嘉義市政府提供）

▲法務部鄭銘謙部長頒發獎座給獲獎人。（圖／嘉義市政府提供）

今年共有13位得獎者以及2個得獎團體獲獎，其中，犯罪被害人權益保障志工組，獲獎人黃馥琛女士是嘉義分會犯罪被害人保護協會的志工，服務長達13年，處理超過150件案件。她運用專業的諮商輔導技巧，為馨生人提供心理支持和陪伴，幫助他們重建生活信心。她不僅在個案服務中展現卓越表現，還擔任新進志工的導師，指導他們如何以正確態度處理案件。

▲▼ 新法元年 嘉惠馨生」法務部表揚113年推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體 黃敏惠市長:帶動社會更多善的循環 。（圖／嘉義市政府提供）

黃女士深受分會和馨生人的信任，她的無私奉獻和持續投入，不僅對弱勢群體產生深遠影響，也成為志工文化的榜樣。本次受表揚的獲獎人都能設身處地，從犯罪被害人的角度出發，深入覺察犯罪被害人的情感及需求，並積極運用各項資源協助犯罪被害人及其家屬，堪為表率。

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