　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

▲▼ 《今周刊》2024永續城市大調查黃敏惠市長連續三年榮獲最佳首長信任獎 。（圖／嘉義市政府提供）

▲《今周刊》2024永續城市大調查，各得獎首長到場領獎。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《今周刊》公布「2024永續城市SDGs大調查」成果，嘉義市黃敏惠市長連續三年蟬聯「最佳首長信任獎」，行政效率及服務品質滿意度勇奪非六都第一名；「舊城創新生—嘉義市新二通文創街區產業創新提升計畫」榮獲永續創新獎經濟力優等、「嘉義市有座人文森林計畫」榮獲永續創新獎環境力優等。

▲▼ 《今周刊》2024永續城市大調查黃敏惠市長連續三年榮獲最佳首長信任獎 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠於《今周刊》2024永續城市大調查蟬聯最佳首長信任獎。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠親自北上領取獎項，感謝所有市民肯定與支持，是市府團隊強力後盾，未來仍會將永續思維融入施政，以新永續出發為施政主軸，兼顧「經濟要發展、社會要進步、環境要保護」三大核心策略，全力打造「全齡共享 世代宜居」幸福永續的嘉義市。

黃敏惠在領獎後致詞感恩表示，連續第三年榮獲最佳首長信任獎，嘉義市行政效率及服務品質獲得市民肯定獲評為非六都第一，要謝謝所有的市民。「民無信不立」，感謝市民市民支持與信任，共同朝著「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的幸福城市前進，這就是永續的體現。

黃市長進一步指出，「永續不只是說法，更重要的是做法」，永續就是「經濟要發展、社會要進步、環境要保護」，這是市民和市府團隊的共識。嘉義市是一個小而美的城市，面積僅60平方公里，人口密度全台灣第2高，擔任市長承擔責任重大，市府整合跨局處資源，融入地方創新與設計思維，並在市民的需求之中，找到政策的著力點，讓各項施政能取得市民信任支持，證明市政發展一直是走在對的路上。

黃敏惠再次感謝市民的肯定和支持，給市府團隊力量，能經得起更多考驗，未來會繼續以戰戰兢兢的態度，持續打拼市政建設。黃敏惠市長在致詞最後也邀請與會縣市首長和代表團成員，歡迎大家隨時造訪嘉義市，加強縣市交流合作。

▲▼ 《今周刊》2024永續城市大調查黃敏惠市長連續三年榮獲最佳首長信任獎 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市活化嘉義市舊城區，以中正路「二通」為核心推動「二通圈」街區品牌，振興在地產業，成功輔導21個店家導入設計思維、促進轉型，助產業創新升級；4年培育的45支青創團隊，累積的營業額高達5億元，並以文化旅行體驗串聯受輔導店家，開發7條走讀路線，整合超過60個店家產業故事，創造逾1億2千萬元的觀光效益，促進地方共榮。

「嘉義市有座人文森林」以產業創新、空間營造、人才培育和城市永續四個面向做為主軸，透過一系列創新的計畫，將嘉義市豐富的木業文化與發展緊密結合，從舊屋修繕到新人才培育，從木材再利用到城市再生，耕耘 10 年，嘉義木都 2.0 在多個領域取得了顯著成就，同時持續進步向木都 3.0 邁進，以「嘉義市有座人文森林」的姿態，為城市賦予了新的活力和希望。

《今周刊》「永續城市大調查」今年邁入第5屆，延續過往研究方法，針對全國21縣市，以「社會力」、「經濟力」及「環境力」三大面向，共58項指標，綜合民意調查後進行綜合評比。「最佳首長信任度獎」評比主要依據則是縣市首長過去1年施政滿意度、縣市政府行政效率、縣市首長未來1年施政信心等3項民調指標。

ET快訊
年度「最大滿月」19:26登場　最佳賞月地點曝光
遠雄被嗆「追求獲利棄社會責任」　集團再發聲：情勒
連恩生前遭爆恐怖情人「逼墮胎、劈腿粉絲」
離奇瞬間曝！台中騎士路邊逆向竄出　迎面對撞公車慘死
少了844萬人！最新人口推估2070年全台不到1500萬人
月薪5萬是什麼等級？他一查「只贏60%的人」嘆：難怪大家不生
黑豹旗史上首次女棒對決男子球隊　撐到4局0比15落敗
今晚有「最大滿月」！　時間點曝
易建聯性交易疑雲「女主角」：不是我　10分鐘後帳號註銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮　建構友善失智宜居環境

2024台東超級鐵人三項+活水湖長泳11／19登場　連2天交管

陳子強藝術個展「溯原」16日開展　用畫筆守護文化與自然之美

流感+新冠病毒來勢洶洶　屏東衛生局籲請家中幼兒快打疫苗

全台唯一！7種語言介紹桃園　友善外籍遊客搭乘台灣好行

50歲男三條冠狀動脈都阻塞　東港安泰醫院搶命成功

雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

永續城市調查蟬聯「最佳首長信任獎」　翁章梁感謝嘉義鄉親

2024寵物經濟論壇　暢談寵物經濟的再發展與前瞻趨勢

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮　建構友善失智宜居環境

2024台東超級鐵人三項+活水湖長泳11／19登場　連2天交管

陳子強藝術個展「溯原」16日開展　用畫筆守護文化與自然之美

流感+新冠病毒來勢洶洶　屏東衛生局籲請家中幼兒快打疫苗

全台唯一！7種語言介紹桃園　友善外籍遊客搭乘台灣好行

50歲男三條冠狀動脈都阻塞　東港安泰醫院搶命成功

雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

永續城市調查蟬聯「最佳首長信任獎」　翁章梁感謝嘉義鄉親

2024寵物經濟論壇　暢談寵物經濟的再發展與前瞻趨勢

黑豹旗／U18棒壘國手對決！女將鄭嘉禎獨力對平鎮完投：緊張發抖

160元吃到飽！台北第1家「六扇門」試營運　冰淇淋、泡麵無限供

快抬頭！年度「最大滿月」今晚19:26登場　土星也來湊熱鬧

前六連霸藍委涉貪70萬辯遭助理蒙蔽　法官吐槽：未必須事必躬親

王家梁「體適能顧問證照」到手！　爽喊：叫我王教練

航港局與海保署完成擱淺蘭嶼巴貝多籍貨輪抽油　化解油汙染危機

台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮　建構友善失智宜居環境

陽明海運將新闢2組歐洲-地中海快線　滿足歐洲地區成長需求

刺激雞蛋銷量！彰化縣營養午餐每周有蛋、超市設平價專區

2024台東超級鐵人三項+活水湖長泳11／19登場　連2天交管

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

地方熱門新聞

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

迎接紫金山－阿特拉斯大彗星　中大推系列活動

方一峰怒批台南擁水庫11座還要蓋海淡廠污染海洋？

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

清境舉辦長街宴號召在地總動員迎火把節盛會

立委考察　屏東院檢辦公廳舍不足成焦點

新北辦國際論壇　共探有機營養午餐供應

《讀桃園》新書發表　加深學子在地認同

齊廷洹舉例「詐騙致富」助苗栗警反詐騙　

謝國樑持續勘災　協調中央復原

桃園職訓成果展暨就業博覽會　10/26登場

更多熱門

相關新聞

嘉義市新案站5字頭！　在地：未開案單坪恐先加5萬　

嘉義市新案站5字頭！　在地：未開案單坪恐先加5萬　

台積電拍板在嘉義科學園區興建先進封裝廠，嘉義市房價受產業議題助攻，房價屢創新高。專家表示，嘉義市愈來愈多預售案成交價站上5字頭未來價，看好未來發展，連還未開案的新案，開價都恐將單坪加價5萬元，不過在央行第7波信用管制後，成交量直接腰斬。

櫻桃小丸子路跑嘉義登場　粉紅浪潮親子同歡

櫻桃小丸子路跑嘉義登場　粉紅浪潮親子同歡

嘉市部分路口號誌增火雞圖樣

嘉市部分路口號誌增火雞圖樣

嘉市沒放颱風假！市民起床秒讚黃敏惠：有擔當

嘉市沒放颱風假！市民起床秒讚黃敏惠：有擔當

南部唯一沒放颱風假！網灌爆黃敏惠臉書

南部唯一沒放颱風假！網灌爆黃敏惠臉書

關鍵字：

嘉義市黃敏惠信任首長獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面