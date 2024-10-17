黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

▲《今周刊》2024永續城市大調查，各得獎首長到場領獎。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《今周刊》公布「2024永續城市SDGs大調查」成果，嘉義市黃敏惠市長連續三年蟬聯「最佳首長信任獎」，行政效率及服務品質滿意度勇奪非六都第一名；「舊城創新生—嘉義市新二通文創街區產業創新提升計畫」榮獲永續創新獎經濟力優等、「嘉義市有座人文森林計畫」榮獲永續創新獎環境力優等。

▲嘉義市長黃敏惠於《今周刊》2024永續城市大調查蟬聯最佳首長信任獎。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠親自北上領取獎項，感謝所有市民肯定與支持，是市府團隊強力後盾，未來仍會將永續思維融入施政，以新永續出發為施政主軸，兼顧「經濟要發展、社會要進步、環境要保護」三大核心策略，全力打造「全齡共享 世代宜居」幸福永續的嘉義市。

黃敏惠在領獎後致詞感恩表示，連續第三年榮獲最佳首長信任獎，嘉義市行政效率及服務品質獲得市民肯定獲評為非六都第一，要謝謝所有的市民。「民無信不立」，感謝市民市民支持與信任，共同朝著「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的幸福城市前進，這就是永續的體現。

黃市長進一步指出，「永續不只是說法，更重要的是做法」，永續就是「經濟要發展、社會要進步、環境要保護」，這是市民和市府團隊的共識。嘉義市是一個小而美的城市，面積僅60平方公里，人口密度全台灣第2高，擔任市長承擔責任重大，市府整合跨局處資源，融入地方創新與設計思維，並在市民的需求之中，找到政策的著力點，讓各項施政能取得市民信任支持，證明市政發展一直是走在對的路上。

黃敏惠再次感謝市民的肯定和支持，給市府團隊力量，能經得起更多考驗，未來會繼續以戰戰兢兢的態度，持續打拼市政建設。黃敏惠市長在致詞最後也邀請與會縣市首長和代表團成員，歡迎大家隨時造訪嘉義市，加強縣市交流合作。

嘉義市活化嘉義市舊城區，以中正路「二通」為核心推動「二通圈」街區品牌，振興在地產業，成功輔導21個店家導入設計思維、促進轉型，助產業創新升級；4年培育的45支青創團隊，累積的營業額高達5億元，並以文化旅行體驗串聯受輔導店家，開發7條走讀路線，整合超過60個店家產業故事，創造逾1億2千萬元的觀光效益，促進地方共榮。

「嘉義市有座人文森林」以產業創新、空間營造、人才培育和城市永續四個面向做為主軸，透過一系列創新的計畫，將嘉義市豐富的木業文化與發展緊密結合，從舊屋修繕到新人才培育，從木材再利用到城市再生，耕耘 10 年，嘉義木都 2.0 在多個領域取得了顯著成就，同時持續進步向木都 3.0 邁進，以「嘉義市有座人文森林」的姿態，為城市賦予了新的活力和希望。

《今周刊》「永續城市大調查」今年邁入第5屆，延續過往研究方法，針對全國21縣市，以「社會力」、「經濟力」及「環境力」三大面向，共58項指標，綜合民意調查後進行綜合評比。「最佳首長信任度獎」評比主要依據則是縣市首長過去1年施政滿意度、縣市政府行政效率、縣市首長未來1年施政信心等3項民調指標。