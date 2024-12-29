黃敏惠就職演說「再造」為主題　帶動城市邁步向前

▲黃敏惠以「再造」為主題，帶領嘉市府團隊於市府中庭舉行施政6周年記者會。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全球力拼永續，嘉義市長黃敏惠就職以來與國際接軌，以永續思維擘畫市政，依循聯合國SDGs17項永續發展指標，跨域整合，凝聚前進的力量，日前以「再造」為主題，帶領市府團隊於市府中庭舉行施政6周年記者會。

黃敏惠強調「再造」的核心價植在於去蕪存菁、改變積習，讓好的更好、不斷提升，是推動城市蛻變的重要力量，「再造」助城市「轉骨」，延續「新永續，出發」蓄積的能量，力拼「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」三者齊頭並進，打造「全齡共享、世代宜居」的永續城市，帶領市政再造高峰。



記者會由華人首席沙畫大師莊明達的6幕沙畫作品揭開序幕，點出嘉義市作為林鐵起點的重要地位，在市長黃敏惠將永續融入城市治理，積沙成塔，逐步帶領「小城市 大創新」的歷程。透過市政成果紀錄影片，細數嘉義市布建綠色公共運輸、打造新舊融合木都、建構具韌性的城市，打造高齡友善樂齡勇壯城，透過「青年創業、場域創生、文旅創新」帶動城市邁步向前的豐碩成果。



黃敏惠首先感謝眾人齊心、相互扶持，共同為城市進步努力，市府團隊「堅持走對的路、做對的事」，重大市政建設逐漸展現成果便是最好證明。每年的施政周年記者會，以主題記錄下嘉義市的成長與改變，在第一、二屆的市長任期內，見證嘉義市從《首部曲-改變》開始的轉型，《看見改變 擁抱幸福》，走過《蛻變與成長》到《相信》城市即將不同，辛苦耕耘的必可以歡喜收成，在第二任市長任期以《豐收嘉園》一書寫下8年的市政成果，一路走來只有滿滿感恩。





黃敏惠由衷感謝市民的信任，更深知市民的期望與托負，再次回任市長，面對更加激烈的城市競爭，市府團隊卯足全力，讓《Fighting+1》、《凝聚城市的力量》讓嘉義市《超越》嘉義市，接軌國際淨零永續步伐，大步邁向《新永續 出發》。今年5月，嘉義市頒定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，成為非六都第一個將2050淨零排放正式列入地方自治法規縣市，建立起淨零施政依據，向永續城市邁出關鍵一步。施政六週年以《再造》為題，讓「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」三者齊頭並進，成就城市「再造」。



黃敏惠提到，在「環境有保護」面向，市府團隊今年以跨局處合作案「木都嘉義‧永續+1」，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎項肯定，是本次唯一以縣市政府層級參選並獲獎單位，展現「木都嘉義」引領永續淨零時代潮流的成果。環境保護不只是說法，更是種做法，我們將永續融入市民生活、扎根教育，成為你我的日常。全國首創「校園零排放接送區」，鼓勵步行、無碳化運具等接送學子；「大溪厝水環境教育園區」更繼垃圾焚化、水資源中心後，成為嘉義市第3座環境教育園區，讓永續的種子萌芽。



此外，增加可供休閒遊憩的公園綠地，嘉義市目前有38座公園，未來將再開闢7處社區公園；串連番仔溝到北香湖沿線大型公園與開放空間，打造廣達168公的都市綠地，降低都市熱島，建構涼適、活力的新木都。陸續完成番仔溝橋、通港橋改建，大幅增加中央排水85%通洪能力；建置雨水下水道實施率達89.23%，為本島非六都第1，這些建設也使嘉義市成為具綠色生態、防洪韌性的城市。



黃敏惠市長也提到，嘉義市透過擴大綠色運輸，守護空氣品質。強化層級式的公共運輸服務，市區公車全面電動化，運量近6年成長7倍，減碳量約166公噸；YouBike總站數迄113年底最高可達196站，里里有站點，完善大眾運輸的最後一哩路，騎乘人次突破625萬，減碳量約497公噸。透過交通控制中心智慧化號誌控制，降低車輛停等時間與次數，減碳量達315公噸/年。





黃敏惠市長分享，在她擔任第一、二任市長時，嘉義市大氣中的PM2.5有81.5%是境外移入，透過近年積極降低境內污染源作為，境外移入污染占比提升至92%，境內污染剩下8%；藍天比率(AQI<100)也由110年79.5%，提升至113年11月的89.3%，再創歷史新高。嘉義市有放眼中台灣地區首座啟用的綠能永續循環園區，首座建置啟用的底渣再利用廠，可完整規劃處理嘉義市焚化廠之焚化底渣及暫置飛灰穩定化物廢棄物，大幅減少廢棄物產生，讓資源永續再循環。污水下水道是文明城市指標，嘉義市污水下水道第一期工程用戶接管數已達1萬5千戶目標、第二期更提前一年啟動，大幅減少生活污水排放、改善環境衛生，污水經水資源中心處理可再利用，實現水資源的永續管理。



黃敏惠市長說明，城市的再造不僅有硬體工程的推動，更要佐以讓「市民有感」的全齡照護政策，為「社會增進步」，推動從幼到老的幸福政策，打造共融宜居的幸福城市。嘉義市自114年起，生育津貼將提高到3萬元，口服輪狀病毒疫苗將擴大補助為設籍本市嬰幼兒免費，高齡產婦的羊膜穿刺補助也下修至三十歲以上，每胎補助3500元、醫療性的凍精凍卵的補助金額全國最高；全市11家公共及準公托中心，提供491名的平價幼托名額；加碼編列經費推動師師有平板、班班有大屏，以全國最高比例、每校平均有2名外師的優質教學環境，實現「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」的嘉義市。



黃敏惠市長進一步提到，嘉義市是青年能夠「實驗、實踐、實現」夢想的基地，透過多元培力、職涯就業、創新扶植、創新孵化以及公共參與等為核心，推動青年政策。青年創業貸款媒合113件，金額累計超過1.2億元，市府首創的「游牧者計畫」，也助攻磁吸青年轉化創意為具體行動，推動城市的改變。不僅青年夢想能在此落實，嘉義市也是全台第一座高齡友善示範城市，高齡長者只能被照護的印象在此翻轉，成立全台唯一「橘世代生涯發展中心」培育96位銀采達人、70位不老規劃師，創造銀光價值、鼓勵活躍老化；建構健康好環境，設置巷弄長照站、花甲食堂，鼓勵健康長者的社會參與，延緩失智、失能。全國首推「憶城為嘉6支箭」，以包含制定失智友善環境指引、診間關懷與支持等6箭齊發，以足夠的醫療、法律等面向資源，建構起失智友善的環境。



市府落實「安心生養、人才永續、青年磁吸、居住正義，及樂齡勇壯、運用科技打造安全家園」等多種策略，再造宜居城市。其中，配合中央推動包含博愛安居、友忠好室、安寮好室等3處的社會住宅、新增3處社宅基地，估計可供達1500戶的社宅。數位結合永續，以科技強化城市安全，警察局建置雲端街廓圖資，串聯交通事故繪圖、行動處理及碰撞構圖分析建構「雲端圖資串聯交通事故處理、分析與改善」系統；觀新處則以蘭潭「水域型AI人形辨識系統，結合大聲公，創造嶄新有效的水域防治模式，搶救寶貴生命，吸引多個縣市政府前來觀摩取經，雙項科技皆獲智慧城市創新應用獎肯定。



黃敏惠市長強調，城市的永續要兼顧經濟成長。長達3年多的疫情未曾讓嘉義市停止前進腳步，面對臨近縣市產業園區不斷開發，嘉義市找到自己的定位，憑藉豐沛的的教育、醫療及良好生活環境，打造優質生活圈，成為雲嘉南消費休閒觀光中心，磁吸鄰近園區人才。放眼未來與周邊產業地區的生活圈漸增的交通需求，更擘劃捷運輕軌藍線與「三橫三縱三環」生活新路網，滿足未來嘉義市產業生活圈的市民、觀光旅客、商務人士等的交通需求。



「再造是正嘉義市面對城市永續的策略！」，黃敏惠市長分享，嘉義市藉由創新維持城市競爭力，由市府帶頭拉著民間一起做，攜手創造亮點，驅動城市再造。嘉義市持續輔導「青年創業」，帶動「場域創生」、「文旅創新」，以設計力帶動經濟力，創造品牌力並提升競爭力，吸引國際知名指標性企業進駐，經濟成長的果實回歸於市民，營利事業銷售額自108年起由2311億元逐步攀升，至112年的2898億元，連續5年創歷史新高；家戶可支配所得連續5年破百萬，更優於六都中的台中、台南和高雄。



黃敏惠市長分享，嘉義市引領風格經濟，於109年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓民眾得依規定於區域內申請經營民宿，老屋華麗轉身為各具風格的旅宿空間，為舊城創新生。根據交通部觀光署資料，112年嘉義市旅宿業住宿人次超過214萬人次，創歷史新高，較111年成長16%；財政部最新統計資料更指出，113年嘉義市住宿業營利事業銷售額累積逾18億元，較去年同期成長近8%，創下紀錄，「來嘉」已成為一件很潮的事。





「熱鬧滾滾」正是對嘉義市「經濟大發展」的最佳形容。市府「青年創業獎勵補助計畫」4年累計260餘組報告，培育45組青創團隊，累積的營業額高達5億元、提供達100個以上工作機會。「二通圈」街區品牌成功輔導21個店家設計轉型，以創新且永續文化旅行體驗串聯超過60個店家產業故事，創造逾1.2億元觀光效益。「開嘉市集」更以實戰輔導青年創業，3年累計產生26組青創團隊品牌，每場超過120家品牌出攤，吸引超過70萬人次參加。光織影舞光影藝術展、城隍夜巡夯枷解厄、嘉義市國際管樂節等入選交通部觀光署台灣觀光雙年曆的活動，更是以文化帶動觀光人潮，造就蓬勃的經濟活動。



嘉義市將土地開發利用，招商引資，持續引入經濟活水。民族國小西側公辦都更案，是中彰投雲嘉嘉首件公辦都更成功的案例第一期招商引資23億元，第二期招商引資估計約50億元；建國二村市地重劃，可引入大型購物中心、國際觀光飯店等開發案等多樣化的廠商，活絡整體商業發展。



面對激烈的城市競爭，黃敏惠市長強調，嘉義市找到自身定位，發揮「既中又南」的特性，把握跨域合作機會，成為全台唯一既同時參與「中台灣區域治理平台」及「南方治理平台」的城市，相信「嘉義市好，鄰近縣市會更好！」，尋求區域的互利共榮；積極走向國際，推動與國際城市的交流，率領產業嘉義隊前進日本東京食品展及嘉義市觀光推介，也與美國紐約雪城市、加州洪堡郡、日本愛媛縣等縣市強化互訪，深化體育、文化、觀光等面向的交流。



《經濟日報》日前公布2024縣市幸福指數大調查，嘉義市獲全台第二、非六都第一名；施政滿意度更以83.3%的高滿意度奪得全台第一，12面向民調連續2年蟬聯第一，當中「政府作為」、「服務可近性」更是贏得滿分評價，連年亮眼表現讓嘉義市獲評為「幸福常勝軍」。





黃敏惠市長藉典禮，再次感謝市民朋友連續5年對施政成果的肯定，也感謝議會與市府攜手創下佳績，讓嘉義市被看見，找回城市的光榮感，一步一腳印的辛苦過後，幸福的果實更令人倍感甜美、珍惜。黃敏惠市長分享，她曾思索幸福的定義是什麼？最後，在星雲大師作詞的《幸福是啥物》中找到發現，原來「幸福就是觀念轉變彼陣開始」。有許多市民常說「市長辛苦了，辛苦了」，聽在耳裡卻都成了「幸福了、幸福了」，辛苦與幸福是一體兩面，只有施政用心，人民才會有感，嘉義市的下一步仍將踏實前進，努力創造幸福，攜手企業、民間並進，實現符合經濟發展、社會進步、環境保護的永續目標。

