嘉義縣市籲經濟部　加強朴子溪疏濬護岸及湖仔內抽水

▲▼ 嘉義市長黃敏惠與立法委員張啓楷、林倩綺、王美惠及經濟部長郭智輝、水利署署長賴建信就強化防洪進行討論 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員張啓楷今(30)日邀集經濟部長郭智輝率領經濟部團隊拜訪嘉義市，黃敏惠市長率市府團隊，會同來訪的立法委員林倩綺、王美惠及經濟部長郭智輝、水利署署長賴建信所率領團隊共同視察朴子溪許厝庄護岸興建工程，就疏濬防洪、堤防與防汛道路興建及悠關嘉義市與鄰近縣市發展的「三橫三縱三環新生活路網」規劃闢建等議題提出提案。

黃敏惠強調，面對極端氣候，防洪整治工作將加速完成，唯有中央與地方合作，方能有效治理，同時因應嘉義未來大發展，交通建設更是刻不容緩。

黃敏惠表示，嘉義市面積小，然而人口密度全國第2，嘉義市是鄰近縣市科學園區的生活圈與觀光消費中心，「園區好生活」城市發展機制日益明確和重要，因應建設迅速擴展需求，市府共提出水利、交通、產業、觀光休閒等9項計畫和工程，總金額近20億元，請求經濟部給予支持協助。

在朴子溪許厝庄護岸興建工程現勘中，市長黃敏惠特別針對嘉義市南北兩側中央管河川朴子溪（牛稠溪）、八掌溪，當場提出疏濬治理急迫需求。黃敏惠市長指出，希望經濟部能加速辦理朴子溪水系牛稠溪疏濬、八掌溪軍輝橋至鐵路橋間疏濬，以增河川通洪容量，也盼水利署第五河川分署加速辦理湖子內(在來)排水、後庄(隆恩)排水規劃與治理計畫檢討，透過通盤計畫，完成治理，減少本區段洪水溢流問題。

同時，市府團隊也就朴子溪西段堤防及防汛道路工程提案。黃敏惠市長強調，如今流域系統性治理只剩最後一哩路，盼中央將朴子溪西段堤防整建計畫儘速合併辦理施工，並協助地方完成生活新路網中三橫三縱三環的北橫西段(朴子溪)先期平面道路串連，以減少通過性車流行經嘉義市區時，所衍生交通負擔，配合嘉義市整體發展，落實「西區大發展、東區大進步」，同步促進雲嘉嘉南區域經濟交通發展。

經濟部郭智輝部長說，中央一定會與地方共同合作，嘉義市政府的提案與建言，經濟部均極為重視並將深入研議。經濟部會遵循賴總統與政院「系統性治水」方針，融入流域系統性治理，優先研擬相關治水計畫，面對問題、解決問題。

張啟楷表示，朴子溪堤防和防汛道路第一期工程正在進行中，為提升工程品質，並縮短原訂長達8年的工期，相關單位有共識朝向第2期與第3期工程合併核定方向進行；另外，八掌溪的淤積疏浚和湖子內排水等計畫，也正朝百年防洪目標邁進中。治水防洪絕對不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，期待中央與地方政府一起努力。

「嘉義市不缺計畫，只缺中央的支持與鼓勵」，黃敏惠市長感謝立委張啟楷安排，讓中央能瞭解到嘉義市的需求，同時也再次強調，區域建設發展需要中央、地方共同合作，做好防洪整治、串聯防汛道路與生活新路網，可大幅提升園區生活圈生活品質和機能，期許中央與嘉義市用善意與熱情共同合作，讓嘉義跨大步、未來加速度。

今日現場勘查結束後，經濟部長郭智輝也帶來好消息，提到他的祖父曾就讀嘉農，嘉義市是全台知名棒球原鄉，嘉義市諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽也在黃敏惠市長支持下，參與隊伍創下新高，為支持嘉義市棒球發展，未來國營企業將贊助嘉義大學棒球隊發展，一同為台灣體育盡一份心力。