　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣市籲經濟部　加強朴子溪疏濬護岸及湖仔內抽水

▲▼ 黃敏惠市長率市府提案 籲中央與地方共同合作強化防洪建置生活新路網 加快雲嘉嘉南繁榮發展 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠與立法委員張啓楷、林倩綺、王美惠及經濟部長郭智輝、水利署署長賴建信就強化防洪進行討論 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員張啓楷今(30)日邀集經濟部長郭智輝率領經濟部團隊拜訪嘉義市，黃敏惠市長率市府團隊，會同來訪的立法委員林倩綺、王美惠及經濟部長郭智輝、水利署署長賴建信所率領團隊共同視察朴子溪許厝庄護岸興建工程，就疏濬防洪、堤防與防汛道路興建及悠關嘉義市與鄰近縣市發展的「三橫三縱三環新生活路網」規劃闢建等議題提出提案。

黃敏惠強調，面對極端氣候，防洪整治工作將加速完成，唯有中央與地方合作，方能有效治理，同時因應嘉義未來大發展，交通建設更是刻不容緩。

黃敏惠表示，嘉義市面積小，然而人口密度全國第2，嘉義市是鄰近縣市科學園區的生活圈與觀光消費中心，「園區好生活」城市發展機制日益明確和重要，因應建設迅速擴展需求，市府共提出水利、交通、產業、觀光休閒等9項計畫和工程，總金額近20億元，請求經濟部給予支持協助。

在朴子溪許厝庄護岸興建工程現勘中，市長黃敏惠特別針對嘉義市南北兩側中央管河川朴子溪（牛稠溪）、八掌溪，當場提出疏濬治理急迫需求。黃敏惠市長指出，希望經濟部能加速辦理朴子溪水系牛稠溪疏濬、八掌溪軍輝橋至鐵路橋間疏濬，以增河川通洪容量，也盼水利署第五河川分署加速辦理湖子內(在來)排水、後庄(隆恩)排水規劃與治理計畫檢討，透過通盤計畫，完成治理，減少本區段洪水溢流問題。

▲▼ 黃敏惠市長率市府提案 籲中央與地方共同合作強化防洪建置生活新路網 加快雲嘉嘉南繁榮發展 。（圖／嘉義市政府提供）

同時，市府團隊也就朴子溪西段堤防及防汛道路工程提案。黃敏惠市長強調，如今流域系統性治理只剩最後一哩路，盼中央將朴子溪西段堤防整建計畫儘速合併辦理施工，並協助地方完成生活新路網中三橫三縱三環的北橫西段(朴子溪)先期平面道路串連，以減少通過性車流行經嘉義市區時，所衍生交通負擔，配合嘉義市整體發展，落實「西區大發展、東區大進步」，同步促進雲嘉嘉南區域經濟交通發展。

▲▼ 黃敏惠市長率市府提案 籲中央與地方共同合作強化防洪建置生活新路網 加快雲嘉嘉南繁榮發展 。（圖／嘉義市政府提供）

經濟部郭智輝部長說，中央一定會與地方共同合作，嘉義市政府的提案與建言，經濟部均極為重視並將深入研議。經濟部會遵循賴總統與政院「系統性治水」方針，融入流域系統性治理，優先研擬相關治水計畫，面對問題、解決問題。

▲▼ 黃敏惠市長率市府提案 籲中央與地方共同合作強化防洪建置生活新路網 加快雲嘉嘉南繁榮發展 。（圖／嘉義市政府提供）

張啟楷表示，朴子溪堤防和防汛道路第一期工程正在進行中，為提升工程品質，並縮短原訂長達8年的工期，相關單位有共識朝向第2期與第3期工程合併核定方向進行；另外，八掌溪的淤積疏浚和湖子內排水等計畫，也正朝百年防洪目標邁進中。治水防洪絕對不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，期待中央與地方政府一起努力。

「嘉義市不缺計畫，只缺中央的支持與鼓勵」，黃敏惠市長感謝立委張啟楷安排，讓中央能瞭解到嘉義市的需求，同時也再次強調，區域建設發展需要中央、地方共同合作，做好防洪整治、串聯防汛道路與生活新路網，可大幅提升園區生活圈生活品質和機能，期許中央與嘉義市用善意與熱情共同合作，讓嘉義跨大步、未來加速度。

今日現場勘查結束後，經濟部長郭智輝也帶來好消息，提到他的祖父曾就讀嘉農，嘉義市是全台知名棒球原鄉，嘉義市諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽也在黃敏惠市長支持下，參與隊伍創下新高，為支持嘉義市棒球發展，未來國營企業將贊助嘉義大學棒球隊發展，一同為台灣體育盡一份心力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女星重摔aespa獎盃　當場下跪
米其林三星＋陳耀訓！　賴清德機上餐「菜單曝光」
通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！　目擊者嚇歪
4架F-16V掛彈伴飛賴清德！　總統專機內視角曝光
下周變天甩雨　強冷空氣急凍4天
37歲女星疑認T.O.P戀情！　8年前洩親密照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消、麻豆新樓醫院舉辦「救護之道」全方位研討會　提升緊急救護技能

戴德森基金會獎學金108人報名　15學子獲獎每人可獲萬元

南投森林法案件占全國近1／5　查緝盜伐平台會議分享偵辦心法

詐團AI變臉化身「單親超暖男」騙點數　嘉義女險上當

相機下阿里山多元樣貌　「海鼠山銀河」奪金

番路所長晨運搶救跳潭女子　獲嘉義縣表揚

嘉義縣市籲經濟部　加強朴子溪疏濬護岸及湖仔內抽水

中華企業研究院邀王正坤醫師　分享如何對抗韓國廉價醫美攬客

「溪口文化產業創生計畫」　推動布袋戲工藝傳承

南投家扶舉辦才藝學習成果展　300兒少社區民眾齊聚同歡

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

南消、麻豆新樓醫院舉辦「救護之道」全方位研討會　提升緊急救護技能

戴德森基金會獎學金108人報名　15學子獲獎每人可獲萬元

南投森林法案件占全國近1／5　查緝盜伐平台會議分享偵辦心法

詐團AI變臉化身「單親超暖男」騙點數　嘉義女險上當

相機下阿里山多元樣貌　「海鼠山銀河」奪金

番路所長晨運搶救跳潭女子　獲嘉義縣表揚

嘉義縣市籲經濟部　加強朴子溪疏濬護岸及湖仔內抽水

中華企業研究院邀王正坤醫師　分享如何對抗韓國廉價醫美攬客

「溪口文化產業創生計畫」　推動布袋戲工藝傳承

南投家扶舉辦才藝學習成果展　300兒少社區民眾齊聚同歡

木法沙和刀疤不是親兄弟！　《獅子王：木法沙》揭開非洲草原天大秘密

雲豹前後任一哥首度對決　高錦瑋：小安就是很強

南消、麻豆新樓醫院舉辦「救護之道」全方位研討會　提升緊急救護技能

又是波音！日航150人客機降落鹿兒島機場「爆胎冒煙」

戴德森基金會獎學金108人報名　15學子獲獎每人可獲萬元

合夥做生意「他想退股60萬」11人談判打成一團　赫見2槍2刀

工人尋仇「性侵老闆女兒」！17歲少女陳屍豬舍　被豬啃咬放血慘死

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

北市中山區養生館有貓膩！9嫩妹按摩兼做半套　9男客栽了

他撿到「超堅硬怪石」以為是黃金　送鑑定一看結果更驚喜

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

地方熱門新聞

高雄衛生局挨轟霸凌！主管被指「不當對待」原因曝

新樓醫院聖誕點燈照亮夜空璀璨光輝

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮

「鳳飛大溪」餐桌行動　從味蕾體驗大溪人文

《台灣超人》紀錄片台南特映會登場帶給民眾正能量與勇氣

2024年ITTF世界青少年錦標賽台南陳忞昕摘金奪冠

桃園購物節12/1日起登場　祭出首獎千萬現金

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

環法賽傳奇車手出席台灣部落觀光嘉年華變裝排灣族貴族

信義警分局積極取締改裝噪音車維護環境安寧

員警動員摸黑費時2小時尋獲迷路障友送回家

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

南消四大防火宣導走進牧場提升民眾安全意識

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

更多熱門

相關新聞

嘉義市實踐跳島城市 「二地居」百萬計畫啟動

嘉義市實踐跳島城市 「二地居」百萬計畫啟動

為呼應嘉義市十大旗艦計畫「青世代磁吸」之願景，嘉義市政府首創全台先例、由政府領頭串聯相關資源的「二地居－游牧者（Nomads）計畫」，徵選輔導5組青年，針對嘉義市特色議題，執行落實「二地工作×二地生活」創意行動。

嘉義市市地重劃　新生路年底開放通車

嘉義市市地重劃　新生路年底開放通車

4連霸里長欠債2千萬跑路　

4連霸里長欠債2千萬跑路　

嘉市潮選店升級版　在地品牌和風格選物店一次看

嘉市潮選店升級版　在地品牌和風格選物店一次看

嘉義市區預售大樓單價衝上54萬　解約率僅0.29%

嘉義市區預售大樓單價衝上54萬　解約率僅0.29%

關鍵字：

嘉義市黃敏惠張啓楷朴子溪許厝庄護岸工程疏濬防洪

讀者迴響

熱門新聞

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

飯店天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面