國道6路段狂塞「時速剩30」　雪隧雙向都堵車

▲國道下午多個路段出現車多壅塞。（圖／翻攝高公局1968網站）



生活中心／台北報導

大年初一走春車潮湧上國道，根據高公局下午4時最新資料，目前國道1號和3號中部以北有6個路段都出現塞車狀況，時速僅有30公里左右，國道5號雪山隧道也雙向都車多。

高公局國道路況預報員陳立哲指出，截至下午3時，國道全線的交通量為66.6百萬車公里，高公局預估今天的車流量將來到123百萬車公里。在國道5號交通量部分，截至下午3時，全線交通南向累計通過量為2萬7000輛次，跟去年同期相較減少約6.8%。

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針對國道下午的交通狀況，陳立哲說，北區部分已經有相當多路段車流湧現，包含在國道1號南向楊梅到新竹、國道3號土城到關西路段，車流量都是比較大的；中區部分，在國道1號的彰化系統到西螺路段，以及國道3號的快官到名間路段，車流量都相對大；南區路段車流大致正常。

至於國道5號，陳立哲指出，目前在南向的坪林到頭城路段有車多情況，而在北向的雪山隧道入口也有車多回堵情況，請用路人循序漸進，耐心等候。

在省道公路部分，公路局指出，截至下午3時止，省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台2線基隆至大武崙及石城至大里路段、台2戊線蘇澳路段、台3線大溪至武嶺橋、名竹大橋至南投紫南宮及旗山老街路段、台61線竹南玄寶大橋至中彰大橋路段、台62線瑪陵隧道至安樂段路段等。

此外，受低溫影響，公路局也提醒，台14甲線29K至41.5K昆陽至大禹嶺限加掛雪鏈通行，並將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。