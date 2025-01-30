初二回娘家「國道11路段紅通通」　一地紫爆時速只剩19公里

▲一早多路段壅塞。（圖／高公局即時路況）

生活中心／綜合報導

今天是大年初二回娘家的日子，根據高公局即時路況顯示，目前國1高架南向校前路-楊梅端紫爆，時速只有19公里。另外，國1、國3及國10等共有11個路段都是車多壅塞，時速不到40公里。根據高公局預估，今日上午有10個地雷路段，國5下午則有高乘載措施。

高公局即時路況顯示，截至上午9時左右，國1南向湖口-竹北、王田-彰化、埔鹽系統-員林以及北向豐原-台中系統、仁德-大灣、岡山-高科，國3南向鶯歌系統-高原、烏日-霧峰、草屯-中興、南投-南投服務區，國10東向燕巢-燕巢系統，都是一片「紅通通」車多壅塞，時速不到40公里。至於國5北向頭城-坪林、南港系統-石碇時速都在60公里以下。

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▲▼一早多路段壅塞。（圖／高公局即時路況）

▲一早多路段壅塞。（圖／高公局即時路況）

高公局指出，今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

預估今日交通量為137百萬車公里，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

▲大年初二國道施導措施。（圖／高公局提供）