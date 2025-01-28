台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網逆風：活該

▲許多人開國道返鄉。（圖／游瓊華翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人開夜車返鄉，就是不想塞在路上！不過一名網友怒吼，小年夜從台北出發，居然開了11小時才到高雄，氣得他大罵「台灣的交通真爛！」文章曝光後，全場逆風反酸，「誰叫你那麼晚出門活該」、「遠距離開半夜的不是常識嗎」、「我12點出門，下午5點就到了好嗎」。

一名網友27日在臉書《爆怨公社》表示，他早上10點從台北開車，要南下到高雄，結果大塞車，到晚上9點抵達，氣得他怒吼「11個小時才到，台灣的交通真爛！」

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文章曝光後，底下網友反酸，「誰叫你那麼晚出門活該」、「年假期間不就是這樣」、「我小時候曾經要18個小時」、「下次你可以選擇不要回去」、「早上5:00就要出發了，10:00出發真的太晚了，塞爆」、「 第一次開車嗎？遠距離開半夜的不是常識嗎」。

許多過來人直呼，開車返鄉習慣挑離峰時段，「你應該選深夜凌晨出發」、「你可以半夜出發」、「騎機車也不用這麼久...下次騎車回家」、「凌晨出發比較好，過年過節必塞車，反而凌晨沒車」、「有高鐵不坐，該說你什麼」、「我通常都半夜三點出發」、「都小年夜了，不塞就不像台灣了」。

但也有網友質疑，「唬爛吧！」「怎麼可能，今天從花蓮回台中也就6小時多一點而已」、「我12點出門，下午5點就到了好嗎」、「我9：30中和出發，18：40到左營，中間還有走其他行程」、「嘿？我苗栗到台東，12點出發，5個小時就到了」、「我下午4點從中和到嘉義7點」。

過年連假來到除夕，不少返鄉車潮已提早分流出發，預估今（28日）天國道車潮將是9天春節連假中最少的一天，交通量預估為92百萬車公里，將與平日平均交通量差不多，今國道僅實施單一費率，無免收費措施，不過初一至初五除了單一費率外，國道0到5時將暫停收費。

高公局預判，國道今除夕將有9處易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹及彰化系統-埔鹽系統，國3南下的土城-關西以及快官-霧峰，國5南下的南港系統-頭城，國4西向的潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10的東向鼎金系統到燕巢系統以及西向仁武至左營端。

高公局表示，春節9天連假以過年返鄉和旅遊車潮為主，研判南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，約平日1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，約平日1.6倍；初三則是雙向交通量最大的一天，為平日1.5倍。