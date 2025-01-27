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除夕國道9路段易塞　高公局：南下改下午出發

▲▼國1南向164.1公里處1發3輛小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

▲國1南向164.1公里處1發3輛小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

明天(28日)為除夕，高公局預測明天交通量跟平日差不多，國道將有9處易塞路段，南下車流量為平常1.2倍。高公局建議，南下最好趁下午再出發。

今天是小年夜，下午國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林等較壅塞，其餘路段行車正常。今下午也發生3起車禍，包括下午12時32分國3南向68.1公里處2輛小客車追撞，12時58分排除，後方車流回堵3.5公里；14時42分國1南向164.1公里處3輛小客車追撞，15時14分排除，車流回堵4公里 ；15時08分國1南向153.8公里處發生4輛小客車追撞事故，下午15時21分排除，車流回堵2公里。

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明天為除夕，高公局預估國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明天國道有9易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等。高公局建議，南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。

明天除夕，公路局預估銜接高速公路部分省道路段仍有車潮，包括台64線國3中和交流道路段；另觀光風景區部分省道亦會有出遊車潮，包含台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台9線新店至烏來路段、台3線大溪路段。

公路局建議，用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，避免塞在車陣中。另建議民眾可多搭乘公共運輸，依據目前預售情形，西部國道客運尚有75.18%空位，東部國道客運尚有85.39%空位，90條中長途國道客運推出平均6折優惠。

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