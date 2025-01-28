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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法鼓山除夕夜直播撞鐘迎新春　賴清德、馬英九將出席

▲法鼓山除夕撞鐘敲響108響 賴清德、馬英九疫情降溫首度同台。（圖／記者郭世賢攝）

▲法鼓山除夕夜直播撞鐘迎新春。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

#108 for All‧為世界祈福。法鼓山今（28日）晚上9時30分至翌日凌晨0時30分，將直播2025年除夕撞鐘，凝聚十方善願與鐘聲共鳴。方丈和尚果暉法師與總統賴清德引領大眾參與祈福法會，為國家、世界祈求和平安定。接著，禮請賴總統與方丈和尚聯同副住持果品法師、果醒法師，共同啟動法華鐘聲前3響，祈願人人平安又快樂，世界和平又幸福。

法鼓山說明今晚撞鐘的流程。首先，將由方丈和尚果暉法師與總統賴清德引領大眾參與祈福法會，為國家、世界祈求和平安定。接著，禮請賴總統與方丈和尚聯同副住持果品法師、果醒法師，共同啟動法華鐘聲前3響。第4響至第100響，則由僧團與前往撞鐘的民眾恭誦「南無靈山會上佛菩薩」及「南無妙法蓮華經」，以清淨的梵音迎新送舊，以法華的智慧化煩除惱。

▲法鼓山除夕撞鐘敲響108響　馬英九、鄭文燦同框雙手合掌祈。（圖／記者劉亮亨攝）

▲全球第1座刻有整部《法華經》與〈大悲咒〉的青銅梵鐘。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）

第101至108響，法師們會唱誦〈叩鐘偈〉。最後3響再由方丈和尚及法鼓山護法總會總會長張昌邦代表僧俗善信，禮請前總統馬英九、觀光署署長周永暉、印度台北協會會長葉達夫、考試院考試委員鄧家基，以及各行業的社會賢達、地區首長，一同圓滿撞鐘儀程，方丈和尚也將為大眾作新年開示。

法鼓山表示，法華鐘為法鼓山園區的鎮山之寶，是全球第一座刻有整部《法華經》與〈大悲咒〉的青銅梵鐘，共計70,152個字，總重25公噸，還有一幅典出《法華經》的「多寶塔雙佛並坐圖」。鐘體內外均有刻字，不但字字清晰，且一筆一劃均維持0.25公分的陽刻高度，非常細緻精巧。

▲法鼓山除夕撞鐘改採「線上直播」 不開放民眾入場觀禮。（圖／法鼓山提供）

「聞鐘聲，煩惱輕。」法華鐘上所刻經文，代表無限光明與希望，聽聞一聲鐘響就等於聽聞整部《法華經》與〈大悲咒〉，而撞響法華鐘，也象徵以全體的佛法，攝眾化眾，利益眾生，佛國淨土由此示現人間。

法華鐘自2006年12月正式啟用，並於2007年首次於除夕夜舉辦撞鐘祈福。法鼓山園區以彌陀普佛法會與撞響108聲法華鐘聲，作為去除108種煩惱的象徵，傳遞淨化人心、淨化社會，增長慈悲智慧的圓滿祝福，開啟新的一年。歡迎全球民眾分享官網、社群上的連結，橫越時空相聚跨年，共同為彼此增長願力。

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