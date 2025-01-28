　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德春節喊「朝野團結」　藍委轟：人格分裂還是思覺失調？

禁止使用！！！！！！！！！！！2025年1月27日1800後才可使用之！！！！！！！▲▼總統賴清德發表春節談話，特別穿上總統府、中職聯名棗紅色客製Taiwan帽T。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德發表春節談話，特別穿上總統府、中職聯名棗紅色客製Taiwan帽T。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德27日身著Taiwan字樣的紅色帽T，透過預錄影片發表農曆春節談話，他期盼，「朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前」。對此，國民黨立委許宇甄轟，賴清德放任民進黨、柯建銘隨意發動大罷免，還讓網軍、側翼在網路上煽動社會對立，現在卻出來喊話「家和萬事興、朝野和諧、社會團結」，是人格分裂還是思覺失調？賴清德放任民進黨把整個社會、人民逼瘋，現在卻在裝無辜、耍無賴，這樣無法家和萬事興，只會家亂萬事窮。

許宇甄指出，立法委員職責是在監督政府，如今行政部門以政治利益、補助經費作為威脅，無非在於創造共犯結構，114年預算審查，民進黨立委最後全數撤案，放棄監督。民進黨團總召柯建銘完全不管憲法精神，代替民進黨主席賴清德發佈號令，要求全台超級甲動，不顧賴清德朝野和諧、社會團結主張，權力薰心到腦殼破洞，是權力春藥吃太多？還是沒了藥效就感到寂寞？

許宇甄表示，賴清德不要盡說一些空話，更不要說謊話！請拿出總統應有的高度，先要求民進黨、柯建銘停止作亂全國的大罷免，再要求行政院停止造假的抹黑宣傳，年後召開國是會議，邀請朝野一起為114年國政找出解方，才是全民之福。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
DeepSeek大屠殺！　謝金河：台股若交易恐跌1500點
Threads「按下1鍵」用戶小帳全看光！　網驚：這超恐怖
國1上午發生3起追撞！下午壅塞路段曝
陸總理李強「點頭聽」DeepSeek創始人發言　座談會有2隱
泰國超兇女來台賣淫　才做2天被逮淚：機票錢都不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／卸任後首次春節！蔡英文拜年影片換主角　超萌互動曝光

賴清德為斑斑、Murphy親下廚做年菜！　現場談起毛孩眼神超有愛

賴清德除夕赴金山承天宮參拜！　盼台灣四時無災、八節有慶

水獺阿公來了！攜父蘇貞昌錄Podcast　蘇巧慧搶答過年最期待領紅包

葉元之遭鎖定罷免！　侯友宜：沒有意義的事情就少做

賴清德春節喊「朝野團結」　藍委轟：人格分裂還是思覺失調？

賴清德春節談話盼朝野和諧　李彥秀轟：詐騙集團的話術

陸DeepSeek衝擊晶片股　蔡正元點關鍵：輝達無法唯我獨尊

圖／高潮迭起！用照片看歷史　2024下半年「台灣政壇大事紀」

圖／衝突不斷！用照片看歷史　2024上半年「台灣政壇大事紀」

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

影／卸任後首次春節！蔡英文拜年影片換主角　超萌互動曝光

賴清德為斑斑、Murphy親下廚做年菜！　現場談起毛孩眼神超有愛

賴清德除夕赴金山承天宮參拜！　盼台灣四時無災、八節有慶

水獺阿公來了！攜父蘇貞昌錄Podcast　蘇巧慧搶答過年最期待領紅包

葉元之遭鎖定罷免！　侯友宜：沒有意義的事情就少做

賴清德春節喊「朝野團結」　藍委轟：人格分裂還是思覺失調？

賴清德春節談話盼朝野和諧　李彥秀轟：詐騙集團的話術

陸DeepSeek衝擊晶片股　蔡正元點關鍵：輝達無法唯我獨尊

圖／高潮迭起！用照片看歷史　2024下半年「台灣政壇大事紀」

圖／衝突不斷！用照片看歷史　2024上半年「台灣政壇大事紀」

華航曼谷飛高雄班機空調異常　旅客小年夜滯留泰國過夜

販毒重判24年　「家傳鹹豬肉」讓吳小胖重生復歸

血洗美股！英特爾前CEO稱「市場過度反應」：對DeepSeek理解錯誤

最疼前世情人！女兒隨意挑刮刮樂　幸運刮中100萬元

朴志訓奪新人獎「害怕外界對偶像演員的偏見」　3位新一代轉型偶像

苗栗婦狂播佛經、木魚聲！社區鄰居快瘋了　下場曝光

除夕不爽在婆家！「媳婦都想回娘家」吃團圓飯　網炸鍋了　

仁愛鄉測量工作站揭牌啟用　鄉親洽辦業務不必跑埔里地政所

離譜！NBA上演「絕命終結站」　灰狼主場喇叭掉落險砸戈貝爾

婆婆過世！她想回娘家過年...嫂嫂不准：會把晦氣帶給家人

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

政治熱門新聞

陪柯文哲過小年夜！　小草寒冬聚集北所前送暖

影／賴清德穿總統府、中職聯名棗紅客製Taiwan帽T　發表春節談話

新北人看這邊！農曆年這3天停止收垃圾　另設70處可倒

吳釗燮回文感謝美國準聯合國大使支持　「可糾正PRC施加的錯誤」

提巴氏量表免評　徐巧芯：地方很肯定我

葉元之遭鎖定罷免！　侯友宜：沒有意義的事情就少做

陸DeepSeek衝擊晶片股　蔡正元點關鍵：輝達無法唯我獨尊

圖／衝突不斷！用照片看歷史　2024上半年「台灣政壇大事紀」

總統春聯比一比　馬蔡賴的「第一幅春聯」誰最好看？　

蔣萬安親寫「蛇馬龍鶴」春聯

罷免連署站湧人潮　藍以2026前哨戰規格迎戰

藍要三層次反惡罷　柯建銘：全天下有強盜在罷免警察嗎？

防海纜再被截斷！台灣列「52艘中國權宜船黑名單」　啟動跟監攔查

卓榮泰嗆藍白不敢倒閣　國會改選「民進黨沒過半是對不起國家」

更多熱門

相關新聞

賴清德春節談話盼朝野和諧　李彥秀轟：詐騙集團的話術

賴清德春節談話盼朝野和諧　李彥秀轟：詐騙集團的話術

總統賴清德27日晚間一身棗紅色中職「Taiwan帽T」發表春節談話，賴提到，「我期盼，朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前！」對此，國民黨立委李彥秀表示，賴清德期盼「期盼朝野和諧、社會團結」，但是換個場景，行政院長卓榮泰嗆聲在野黨「敢不敢倒閣」，黨團總召柯建銘下達動員令搞全台「大罷免」。如果宣傳口號不能成為實踐，終究只是詐騙集團的話術。

2025財運爆表！命理師喊3生肖快買彩券

2025財運爆表！命理師喊3生肖快買彩券

3生肖蛇年財運爆棚！旺財方位一次看　

3生肖蛇年財運爆棚！旺財方位一次看　

除夕夜貼春聯最佳時間點公開！

除夕夜貼春聯最佳時間點公開！

載毛孩返鄉「歡迎共乘」網友好想擼

載毛孩返鄉「歡迎共乘」網友好想擼

關鍵字：

賴清德春節朝野團結國民黨

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

5對「沒想到是閨蜜」組合

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面