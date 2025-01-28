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除夕不爽在婆家！「媳婦都想回娘家」吃團圓飯　網炸鍋了　

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲除夕吃團圓飯，很多人妻都想回娘家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

每到過年，常常上演婆婆不給媳婦回娘家的陋習！而一名人妻直呼，她除夕就要帶孩子回娘家，同時好奇跟她一樣的人「請+1」。文章曝光後，引來兩派網友回應，「很多媳婦默默的流眼淚中」、「只有羨慕的份」、「婆家吃完再回娘家吃，兩邊吃」、「+1，已經多年沒跟婆婆吃年夜飯了！」

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》好奇發問，今年除夕會帶孩子回娘家吃團圓飯的人，有多少人呢？

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底下呈現兩樣情，一派人爽喊「平時住娘家，過年也在娘家」、「+1，已經多年沒跟婆婆吃年夜飯了，連隊友也在娘家吃」、「婆家吃完再回娘家吃，兩邊吃」、「昨天已經回娘家了」、「除夕到初五都賴在娘家」。

另一派人妻們炸鍋回應，「只有羨慕的份」、「很多媳婦默默的流眼淚中」、「羡慕耶，我家菇類已跑回來住了」、「娘家不給我回去，今年間接叫我不要回去」、「我雖然明天要回婆家，但一年下來我只需配合母親節和除夕，365天佔2天，所以我甘願」、「好羨慕...不過我們初一初二就回娘家了」、「真想除夕吃完晚餐就回娘家」、「羨慕耶！雖然我已經很爽，初一就回娘家，但我還是比較想要除夕夜就回去」。

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