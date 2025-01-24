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東岸商場產權案勝訴！　基隆市府盼NET「停止占用」騰空還地

記者郭世賢／基隆報導

基隆市東岸商場產權爭議纏訟多時，法院今（24日）下午4時判決基隆市政府勝訴，基隆市政府發言人呂謦煒表示，感謝法院還給市府公道，並呼籲NET公司應依判決精神，儘速騰空現地，停止占用，讓新的商場建設計畫得以順利推進。

▲▼ 基隆東岸商場產權爭議，NET再登報。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆東岸商場產權爭議NET敗訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

此次案件核心涉及東岸商場1樓及增建2至4樓的產權歸屬問題，法院判決指出，1樓部分應由NET公司騰空歸還基隆市政府，但對於2至4樓的增建部分，法官駁回了NET公司提出的產權歸屬請求，同時也未將產權判給市府。不過由於目前產權已登記在市府名下，因此基隆市政府認為，法院駁回了NET對產權的請求，即表明市府擁有2至4樓增建部分的產權。

▲基隆市府發言人呂謦煒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人呂謦煒。（圖／記者郭世賢翻攝）

因此，基隆市府發言人呂謦煒表示，「對於法院的判決結果表示感謝，這是基隆市爭取公共利益的重要一步，NET公司應尊重判決結果，儘早離開現地，停止長期以來的占用行為，讓市府能將東岸商場重新規劃整建，還給市民一個嶄新的公共空間。」

基隆市府表示，將基於依法行政原則，堅持維護市民權益，確保公共利益不受損害，同時呼籲NET公司積極配合市府，完成騰空及移交工作，讓市府能專注於推進商場的改造與升級計畫。

基隆市府強調，東岸商場的改造計畫是為了讓市民享有更舒適的商業空間，並提升市區整體環境品質。未來，市府將持續努力解決相關問題，確保基隆市民能早日迎來一個全新的東岸商場，為城市發展注入新活力。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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