賴清德春節談話盼朝野和諧　李彥秀轟：詐騙集團的話術

▲總統賴清德發表春節談話，特別穿上總統府、中職聯名棗紅色客製Taiwan帽T。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德27日晚間一身棗紅色中職「Taiwan帽T」發表春節談話，賴提到，「我期盼，朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前！」對此，國民黨立委李彥秀表示，賴清德期盼「期盼朝野和諧、社會團結」，但是換個場景，行政院長卓榮泰嗆聲在野黨「敢不敢倒閣」，黨團總召柯建銘下達動員令搞全台「大罷免」。如果宣傳口號不能成為實踐，終究只是詐騙集團的話術。

「坐而言，不如起而行，」李彥秀說明，台灣不只是要穿在身上，更要放在心上！賴清德作為執政黨主席，中華民國總統，新春談話期盼「期盼朝野和諧、社會團結」。但是換一個場景，行政院長卓榮泰嗆聲在野黨「敢不敢倒閣」，黨團總召柯建銘下達動員令搞全台「大罷免」，部會情勒式攻擊在野黨恐嚇人民，行政院報復式地「凍結一半地方補助款」，網軍側翼把國人當成敵人大搞「麥卡錫主義」，社會上黑金詐毒依然充斥氾濫。

「請問賴清德總統，這就是你口中的團結和諧、國家向前嗎？請問賴清德主席，就是你口中的台灣尚勇、美好未來嗎？」李彥秀轟，賴清德當選超過一年，完全不與在野黨溝通對話，窮得只剩下「覆議、釋憲、放青鳥」，困的只剩下總統府裡的錄影獨白。

李彥秀指出，「政治不難，找回良心而已」「民主不難，傾聽民意而已」「團結不難，放下屠刀而已」，完全執政八年，讓民進黨早已忘了什麼是民主，讓民進黨早已忘了什麼是進步。

李彥秀說，新的一年，期盼賴清德不要忘了棄醫從政的初心，更不要忘了「除了民進黨主席，你更是台灣2300萬人的總統」，如果宣傳口號不能成為實踐，終究只是詐騙集團的話術。

