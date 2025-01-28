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北市私廚趕製年菜卻傻眼！廚師找不到鍋爐...竟是被偷變賣96元

記者邱中岳／台北報導

北市多家知名餐廳推出年夜飯套餐，在年節前夕都在製作客人下單的年菜，北市大安區1家私廚，也在27日上午9時許，廚師上班準備繼續準備年菜，但是卻發現部分生財工具「鍋爐」不見，價值約1萬元，警方後來調監視器逮人，發現鍋爐早已被變賣96元，事後警方查扣贓物還給店家。

警方調查，43歲的余姓廚師，平時在北市大安區忠孝東路巷弄內的私廚擔任廚師工作，但是卻在小年夜上午，發生放置在廚房後面空地價值約1萬元的鍋爐不翼而飛，立刻通知警方到場處理，警方透過監視器發現，61歲的梁姓女子涉有重嫌，鎖定目標不到1小時就找到住在附近的梁女。

▲▼北市私廚準備年夜菜訂單，卻在小年夜前夕鍋爐被偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市私廚準備年夜菜訂單，卻在小年夜前夕鍋爐被偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

梁女到案後供稱，平時擔任清潔工作，當天發現空地有鍋爐在地上，以為沒有人使用，所以棄置在路邊，所以想說順手拿走變賣，最後拿到資源回收場變賣得手96元，警方後續到回收場查扣相關失竊證物，並且將梁女依照竊盜罪嫌函送法辦。

店家表示，當天因為收單很多客人下訂的年菜，所以事前就要準備，沒想到小年夜當天余姓廚師上班發現鍋爐不見，所幸最後找到了，不然可能連客人訂購的餐點都無法如期交貨，恐將面臨巨額損失。

▲▼北市私廚準備年夜菜訂單，卻在小年夜前夕鍋爐被偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲梁姓清潔工小年夜偷走私廚的萬元鍋具，變賣僅得手96元。（圖／記者邱中岳翻攝）

大安分局呼籲，民眾切勿隨意拾取任何物品，以免誤拿他人之物，動輒觸法，得不償失，警方對於任何不法均將積極查辦，以維市民財產安全。

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