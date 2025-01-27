新年送禮做公益！　藍委陳菁徽採購兔子造型麵食有故事

▲藍委陳菁徽採購兔子造型麵食。（圖／立委陳菁徽提供）



記者崔至雲／台北報導

逢年過節禮尚往來，送禮是一門學問也是藝術。國民黨陳菁徽分享過年送禮的禮盒，今年她選擇森林拌麵與羅慧夫顱顏基金會的公益合作方案，可愛兔子麵體有多種口味，健康又好吃之外，還有特別的公益意涵。

陳菁徽分享，作為不孕症醫師經常需要安撫一類個案，當發現寶寶可能患有唇腭裂(俗稱兔唇)的問題時，就會非常恐慌進而想要引產拿掉寶寶；但是透過其他檢查會發現，寶寶除了有兔唇外，其他身體機能其實都很正常。再加上台灣顱顏手術聞名全球，很多外國寶寶來台灣做手術都非常成功，所以通常一次手術後，寶寶依然是帥氣可愛的天使。

陳菁徽進一步介紹，羅慧夫顱顏基金會的服務對象，就是先天性顱顏缺陷的孩子，包括唇腭裂或是小耳症等。所以非常感謝基金會，願意投入幫助這類型的家庭，特別是一些經濟上弱勢，或者需要更多資訊、心中焦慮的父母親。而森林拌麵的公益合作方案，會將部分的收益捐贈給羅慧夫顱顏基金會。

陳菁徽也分享各種麵體的特色，從可愛兔子的形狀，再到六種健康蔬果食材所做成的多元口味，兼顧豐富營養以及美味口感。每當自己深夜從立法院回家後，最愛的就是椒麻辣醬與油蔥拌醬兩種口味，搭配上地瓜的麵體，這樣的組合健康又能果腹，是闔家都適合的選擇。

