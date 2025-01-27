新年要到了「春聯怎麼貼」？命理師教如何區分上下聯

▲近日許多人準備貼上新春聯，小孟老師教學如何分辨上下聯，以及提醒貼春聯時的各種禁忌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

貼春聯是必不可少的傳統習俗，象徵著春天的到來和福氣的降臨。清水孟國際塔羅專家小孟老師在臉書上分享了一些貼春聯的禁忌，提醒大家注意，讓新年更加順利。

第一，貼春聯的最佳時間是在除夕夜早上6點到中午12點，這段時間被認為是最吉利的時刻。在貼新春聯以前，記得要把舊的春聯撕乾淨，絕對不能直接在舊春聯上貼新的，這樣才能迎來新的好運。

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第二，可以貼上福字或財字，但千萬不要貼春字，因為春字通常出現在八大行業的場所，容易招來爛桃花。春聯的字可以反過來貼，例如福字或財字，象徵福氣和財富的到來。此外，可以在米甕外面貼滿字，代表糧食滿溢，冰箱也可以貼滿，象徵食材豐富。

貼春聯時，大門上的春聯最好貼單數，因為單數代表陽氣，雙數則代表陰氣，貼雙數春聯容易招來陰氣。如果家中辦喪事的那一年，不要貼春聯，因為春聯象徵喜事，容易與喪事相沖。

關於春聯的貼法，站在大門口面向門時，右邊是上聯，左邊是下聯，上面為橫批。右邊下方的最後一字最好是仄聲，左邊下方的最後一字最好是平聲。注音一聲和二聲為平聲，三聲和四聲為仄聲，若左右兩邊都是平聲，可以用台語發音來判斷。

最後，春聯的顏色也有講究。如果家中有人過世，第一年貼白色對聯，第二年貼綠色對聯，第三年貼黃色對聯，第四年才可以貼紅色對聯。