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水交社畫蛇添福新春大集　桂子山集運登頂慶新年

▲水交社文化園區春節連假期間，推出「2025水交社畫蛇添福新春大集系列活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲水交社文化園區春節連假期間，推出「2025水交社畫蛇添福新春大集系列活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

水交社文化園區春節連假期間，推出「2025水交社畫蛇添福新春大集系列活動」，結合新春市集、馬戲表演、太鼓、舞蹈、吉他表演、親子開運遊戲、導覽走讀及桂子山登頂集運活動。

除此之外還有年節特別布置，規劃園區新春景點布置，利用春聯、花旗、串飾、紅果藤條等布置園區，充滿過年喜氣意象，民眾在春節期間拍攝設計景點，即可兌換新春版畫，眷村雜貨舖與書店只要消費不限金額，就能兌換水交社限量春聯，送完為止，歡迎大家來水交社熱鬧迎新年。

文化局表示，太鼓、IDS舞蹈、吉他演唱等街藝表演活動從大年初二開始輪番獻藝，每天有三至四組藝人表演，鳳天神鼓第一個打頭陣，以震撼且歡樂表演開啟春節精活動，充滿力量與節奏感，太鼓的每一聲擊打，都是蛇年新氣象的節奏帶。另外還有精彩馬戲與魔術表演，在園區Air臺南館前獻藝，跟著我們一起跳進這個歡樂的時光，感受多元歡樂氣氛為蛇年開啟一個輕鬆又快樂的序章。另外還有新春開運遊戲，有投壺試手氣、開運滾可樂、好運透圈圈，讓民眾投中好運、套中吉祥祝福，在充滿年味的遊戲中，爆發新春活力，滾出滿滿笑容，還有好禮獎品拿！

文化局說明，水交社文化園區曾經是日治時期駐防臺南機場的臺南海軍航空隊，其官兵、眷屬之居所。國民政府遷臺後，水交社由空軍接收，成為443聯隊之基地，成為空軍官兵及眷屬居住眷村。旁邊的桂子山為原府城最高峰，已於1月8日正式啟用，新春期間特別舉辦桂子山登頂集運活動，登上桂子山，為蛇年集滿好運，初二至初五12點開始，每日登頂府城最高峰拍照分享社群的民眾，前100名可獲得登頂集運證，其中前30名加贈思味市集指定攤位餐點一份，歡迎民眾來俯瞰整個台南的美麗風光，迎接春天的來臨。

▲水交社文化園區春節連假期間，推出「2025水交社畫蛇添福新春大集系列活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

過年期間上午還有桂子山導覽走讀活動，由水交社出發分兩條路線，路線一走往哈赫拿爾森林、竹溪路線，另一條為五妃廟、國立臺南大學、體育場，帶領民眾走讀桂子山周遭從明清時期到現今，聽聽地景、環境與事物變遷的故事。

下午還有思味市集舉辦新春市集，創意手作如皆藝集、黑色幽墨與美食攤位旅食烤餅、療癒甜點、風格餐飲、花與手作特調甜品等，通通在水交社。水交社文化園區曾有享譽國際的「雷虎特技小組」駐紮，素有空軍「雷虎的故鄉」美譽，園區內展陳2架雷虎小組使用機種F5-E戰鬥機及F-86軍刀機，在水交社眷村雜貨舖還有特有雷虎啤酒、水交社空軍熊、空軍拌麵、飛行服體驗等，陪伴大家感受眷村風情，充滿紀念價值，絕對是值得收藏的特色伴手禮。

水交社文化園區開幕以來已成為大小朋友觀光客喜愛景點，在原本的日式建築的空間骨架與生活脈絡中，融合富有特色的眷村文化與臺南底蘊，春節期間特別從大年初一就開園陪伴大家，精彩活動自初二開始至初五輪番上場，歡迎洽水交社粉專或官網，獨特氛圍邀請您來園區探尋，一同來園區新春走春過好年。

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