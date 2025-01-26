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南消七大隊結合祀典大天后宮　辦理捐血消防宣導公益活動

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，結合祀典大天后宮於26日上午9時起至下午5時，共同舉辦「捐血助人暨消防宣導公益活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，結合祀典大天后宮於26日上午9時起至下午5時，共同舉辦「捐血助人暨消防宣導公益活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊中正分隊，結合祀典大天后宮於26日上午9時起至下午5時，共同舉辦「捐血助人暨消防宣導公益活動」。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，結合祀典大天后宮於26日上午9時起至下午5時，共同舉辦「捐血助人暨消防宣導公益活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動響應中正義消中隊、地方社區及善心企業等善心單位機構共同參與，目的在緩解血庫不足的危機，同時也提升民眾防火意識，達到救人與防災雙重目標。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，結合祀典大天后宮於26日上午9時起至下午5時，共同舉辦「捐血助人暨消防宣導公益活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大天后宮俗稱「台南大媽祖廟」，是台灣第一座官建媽祖廟，廟宇供奉的主神，也就是俗稱的天上聖母媽祖，是台灣民間的宗教信仰中最普遍的神明，之前捐血活動於祀典大天后宮廣場舉辦，引起熱烈迴響，本次捐血活動移至台南公園捐血站擴大辦理，現場並搭配消防人員的防火、防震、防溺等教育宣導，包括住宅火災警報器的安裝教學、一氧化碳中毒防範知識、以及廚房用火安全，現場也準備小小消防衣穿著體驗、消防車合影區，指導民眾操作AED設備及CPR急救知識，吸引親子家庭踴躍參與，達到捐血救人學消防知識之效果。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，結合祀典大天后宮於26日上午9時起至下午5時，共同舉辦「捐血助人暨消防宣導公益活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消第七大隊大隊長石家源表示，感謝祀典大天后宮結合消防宣導之公益活動，讓民眾捐血做公益，同時也能學習消防知識。消防局長李明峯提醒市民，年關將至，用火用電頻繁，務必定期檢查電器設備，保持安全操作習慣。市長黃偉哲表示，感謝祀典大天后宮與消防局的努力，讓這場活動充滿愛與意義，並呼籲市民朋友一同關注防火安全，共創幸福無災的宜居城市。

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