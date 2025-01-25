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金門5百人拔菜頭！4千顆3分鐘搶光　5.25公斤超巨蘿蔔得冠

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門第三屆「追源頭‧拔菜頭親子公益家庭日」25日盛大舉行！今年有300人報名參加拔蘿蔔，不過現場卻湧入500多人，在3分鍾內就搶光4000顆蘿蔔，不僅蘿蔔料理人氣王前3名的獲獎小朋友，可以到上林餐飲所屬的學校團膳觀摩，今年的蘿蔔王也能獲得豐富獎品，最後由重量高達5.25公斤的蘿蔔奪冠。

此活動為圓頭農牧食品每年在冬季春節前，針對金門地區小學鼓勵學童體驗農作、增進親子互動的企業公益活動，歷年來皆吸引許多在地家庭踴躍報名參加，今年一開放報名，許多期待已久的家長小朋友踴躍報名，參與人數突破以往，多達300位大小朋友在年前一同拔蘿蔔。

▲▼第三屆「追源頭‧拔菜頭親子公益家庭日」25日盛大舉。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲第三屆「追源頭‧拔菜頭親子公益家庭日」在春節假期第一天舉行。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼第三屆「追源頭‧拔菜頭親子公益家庭日」25日盛大舉。（圖／記者林名揚翻攝）

這次還有企業加碼大獎，讓親子在228假期到台灣產業參訪，這項加碼獎由旅台鄉親上林餐飲事業創辦人薛曦瑞先生熱心贊助，提供蘿蔔料理人氣王前3名獲獎小朋友，前往上林餐飲所屬學校團膳中央廚房及貴族學校校園觀摩，親身體驗、認識具有規模、專業標準的餐飲產業，開拓孩童視野。

▲▼第三屆「追源頭‧拔菜頭親子公益家庭日」25日盛大舉。（圖／記者林名揚翻攝）

現場充滿了家庭拔蘿蔔同樂的歡笑聲，活動開場也邀請金門烏克麗麗club在田間演奏輕快的樂曲，為大小朋友採收增添趣味。活動精彩高峰，蘿蔔王選拔圓頭農牧也準備了豐富獎品獎勵今年的蘿蔔王，第一名重量達5.25公斤。

▲▼第三屆「追源頭‧拔菜頭親子公益家庭日」25日盛大舉。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼第三屆「追源頭‧拔菜頭親子公益家庭日」25日盛大舉。（圖／記者林名揚翻攝）

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