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小年夜前夕侯友宜化身「侯爸爸」　暖為受虐兒們加菜、添新衣

▲新北市長侯友宜今天探視永和區童心家園的安置孩童，孩子們表演舞蹈歡迎。（新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜探視永和區童心家園的安置孩童。（新北市政府提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

「送給你小心心，送你花一朵，你在我生命中，有太多的感動…」一群小朋友以這首「聽我說謝謝你」舞蹈歡迎「侯爸爸」新北市長侯友宜，天真無邪、活潑可愛的模樣令人憐惜。在農曆年節前夕，侯友宜專程到位於永和的童心家園，不僅帶來蘋果、每人兩套新衣服，還每人500元超商禮券，並提筆寫下「平安健康」春聯，祝福這群小朋友新年快樂。

新北市社會局長李美珍表示，童心家園是社會局緊急短暫安置受虐兒、受家暴兒的場域，2020年設立安置中心，委託新北市悅融社福基金會辦理，目前收容16位1到11歲的孩子，提供生活照顧、妥適保護。

悅融社福基金會董事長莊增瀧、執行長吳嫦娥及童心家園主任蘇秀月等人表示，中心共有14名專業工作者分3班制，日夜輪流照顧孩子的生活起居、日常學習、才藝活動。去年帶領孩子到自來水博物館、楊三郎美術館、科學博物館等戶外教學，上週也帶孩子到大賣場逛年貨大街。

▲新北市長侯友宜今天探視永和區童心家園的安置孩童，孩子們表演舞蹈歡迎。（新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜今天探視永和區童心家園的安置孩童，孩子們表演舞蹈歡迎。（新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜今天探視永和區童心家園的安置孩童，孩子們表演舞蹈歡迎。（新北市政府提供）

今年23歲的社工柯又慈，實踐大學社工系畢業後投入童心家園照顧工作，她說，一開始抱著嘗試的心理，因為照顧受虐兒具有挑戰性，在照顧過程中，常遇到孩子情緒高漲，會砸丟東西、甚至咬人，她的雙臂常常被抓傷或咬傷，這時她會用言語先安撫情緒，等孩子穩定下來再好好溝通，告訴他們「這裡是愛你的地方，沒有人會傷害你」。

柯又慈提到，孩子們在原生家庭有受創傷的經驗或印象，安全感不足，也有發展遲緩、認知能力等身心議題，因此要用加倍的愛照顧。其中一個孩子剛來時，晚上都不睡覺，詢問原因才得知，原來是害怕睡夢中被打，令人心疼，她安撫孩子睡覺後，告訴他「在這裡不會有人打你」。

侯友宜與孩子們互動，寫下「平安健康」春聯，孩子們索討簽名，也有孩子表演完「聽我說謝謝你」舞蹈後，換上節奏明快的「星期五晚上」熱舞，氣氛溫馨熱鬧。

侯友宜表示，未來規劃在新完工的社會住宅再增設100至200坪空間，提供緊急短期安置更大的中心。
▲新北市長侯友宜今天探視永和區童心家園的安置孩童，孩子們表演舞蹈歡迎。（新北市政府提供）

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