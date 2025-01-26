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寒流今晚報到！小年夜「非常寒冷」急凍跌破10℃　鋒面接力時間曝

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明（27日小年夜）白天受寒流影響，各地天氣非常寒冷。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

今（26日）水氣漸增，台灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，下午開始隨著寒流南下伴隨水氣增加，降雨轉趨明顯。中央氣象署提醒，明（27日小年夜）白天受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部及東部地區將有10度以下低溫；到了初三（31日）鋒面接近，風向漸轉東南風，水氣增多。

氣象署指出，今晚至明天清晨寒流南下，各地氣溫明顯下降，明日白天受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部及東部地區將有10度以下低溫，台灣其他地區11至13度，高溫方面，北部及東北部僅13至14度，其他地區16至18度，離島的澎湖全天12至14度，金門9至15度，馬祖8至10度。

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▲春節連假天氣。（圖／氣象署）

▲春節連假天氣。（圖／氣象署，下同）

在降雨方面，今晚至明晨，基隆北海岸及北部山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；明天白天起乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，除花東地區有局部短暫雨之外，北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後多雲的天氣，其他地區為多雲到晴。

氣象署預估，除夕（28日）至初一（29日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，初一白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；除夕、初一環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

▲氣象署預報春節天氣。（圖／氣象署提供）

到了初二（30日）風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。初三（31日）鋒面接近，風向漸轉東南風，水氣增多。

氣象署表示，初四（2/1）鋒面通過及東北季風增強，北部，東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中南部地區亦有零星短暫雨；初五（2/2）東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲氣象署預報春節天氣。（圖／氣象署提供）

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